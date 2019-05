El futuro de José Juan Macías: contrato, cláusula y rumores de mercado

El delantero mexicano es una de las grandes figuras del Tri en el Mundial Sub 20.

José Juan Macías llega en un inmejorable estado de forma al Mundial Sub 20 en Polonia, donde buscará prolongar su extraordinario momento para llevar a la Selección mexicana lo más lejos posible.

Y es que el delantero ha sido una de las grandes revelaciones de León en el Clausura 2019, convirtiendo un total de 10 goles que hicieron posible la presencia de la Fiera en la gran final de la Liga MX.

Todo esto lo convierte en uno de los jugadores a seguir durante del Mundial Sub 20. Y es que el certamen es una gran vitrina de cara al mercado de pases, donde seguramente le saldrán 'novias' al mexicano.

Pero ¿cuál es la situación de Macías con León? En Goal te presentamos la última información:

HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO MACÍAS CON LEÓN

En enero de este año llegó a las filas de León procedente de , pero lo hizo en calidad de préstamo. En ese sentido, una vez culmine la temporada, Macías regresará a Chivas, club que es dueño de su pase. A menos que la Fiera, o cualquier equipo interesado, decida pagar su cláusula al Rebaño.

CUÁL ES EL VALOR DE LA CLÁUSULA DE MACÍAS

Chivas siempre supo del enorme potencial de Macías. Y esa es la razón por la que decidió cederlo con una altísima opción de compra: si la Fiera quiere quedarse con Macías, tiene que pagar la importante cifra de 15 millones de dólares por el delantero. Gran jugada del Rebaño.

RUMORES DE MERCADO DE MACÍAS

De momento, no existen demasiados rumores en cuanto a clubes interesados por el delantero mexicano. El único es León, que se debate entre si hacer efectiva la opción de compra o no. Sin embargo, la lista de pretendientes podría ampliarse de manera significativa tras su participación en el Mundial Sub 20.