Mac Allister rompe su silencio: me siento muy triste en el Liverpool

Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, expresó su tristeza por el hecho de que el club no le haya presentado una oferta para renovar su contrato, revelando al mismo tiempo que tuvo opciones para marcharse durante el pasado mercado de fichajes estival.

La estrella argentina se había incorporado a las filas del Liverpool con un contrato de cinco años procedente del Brighton en junio de 2023, y mientras que este año sus compañeros de equipo Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch ampliaron sus contratos, la dirección del club no dio un paso similar con él.

En sus declaraciones antes del esperado duelo ante el Atlético de Madrid mañana miércoles en la Liga de Campeones, Mac Allister habló con total franqueza sobre su futuro en Anfield.

El jugador de 27 años declaró, según recogió la BBC: "Recibí la noticia de que el club no está en posición de ofrecerme un nuevo contrato, lo que naturalmente me llena de una gran tristeza. Todos ven que doy el 100% de mi esfuerzo por este club a diario en los entrenamientos y los partidos, y por supuesto que puedo ofrecer partidos excelentes y otros malos como cualquier jugador, pero siempre doy lo mejor de mí".

Y añadió el argentino, campeón del Mundial 2022: "Ver a Dominik y Ryan renovar sus contratos me alegra mucho porque se lo merecen, pero al mismo tiempo siento algo de tristeza por no haber conseguido mi renovación, aunque todavía hay tiempo. La afición no debe preocuparse, porque daré todo lo que tengo hasta mi último día aquí".

Mac Allister, cuyo nombre se ha relacionado con un posible traspaso al Manchester City, aclaró que no ha mantenido contactos directos con la dirección del Liverpool sobre la decisión de no ampliar su contrato, y prosiguió: "Ganamos juntos el título de la Premier League y pasamos juntos por momentos difíciles, y yo siempre doy todo lo que tengo, y veremos qué sucede. No creo que necesite demostrar nada, pero debo mostrar el nivel con el que puedo competir, y espero que eso se cumpla".

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora

El centrocampista confirmó su enorme cariño por el club al afirmar: "Adoro este club y quiero a la afición, y sé muy bien que es un club increíble y que esta ciudad tiene algo muy especial, y estoy feliz de estar aquí".

Y sobre el pasado verano, añadió: "Hubo opciones para marcharme en verano, pero creo que actualmente estoy en el club adecuado y tengo la mentalidad correcta para dar el 100% de mi energía por él".

Mac Allister fue una pieza clave en la plantilla del Liverpool que conquistó el título de la Premier League en la temporada 2024-2025, pero reconoció que la pasada temporada no fue buena ni a nivel individual ni colectivo, ya que el Liverpool terminó la competición en el quinto puesto y el técnico Arne Slot fue destituido.

Cabe recordar que Mac Allister disputó 55 partidos durante la pasada temporada con el Liverpool en todas las competiciones, frente a los 49 partidos que jugó en la temporada 2024-2025.