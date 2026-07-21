Con el paso del tiempo, los jugadores de la selección argentina han seguido publicando mensajes en las redes sociales para expresar sus sentimientos tras la derrota en la final del Mundial ante España. Entre ellos estuvo Alexis Mac Allister, quien dirigió, mediante una extensa publicación, un mensaje de agradecimiento a la afición, junto a una contundente respuesta a quienes se regodean.

El centrocampista argentino comenzó sus palabras hablando de la amargura de la derrota, y dijo a través de su cuenta de Instagram: "Estuvimos muy cerca... y por eso el dolor parece doble. Pero nadie podrá arrebatarnos lo que vivimos durante este torneo; lo que nos hicieron sentir no fue algo común. Sufrimos y enfrentamos las dificultades, pero las superamos juntos. Por favor, no olvidemos esto nunca: juntos somos más fuertes que cualquiera".

Mac Allister aseguró que hay momentos que quedarán grabados para siempre en su memoria y en su corazón, y añadió: "Así como nunca olvidaré aquel día de 2022 cuando caminamos, lloramos y celebramos las medallas del Mundial con nuestra gente en las calles de Buenos Aires, este torneo también nos dejó dos imágenes imborrables, que reflejan el vínculo del pueblo con este equipo y curan las heridas de cada argentino".

Sobre la primera imagen, explicó: "Fue cuando la afición argentina estalló en las gradas con celebraciones enloquecidas apenas recibimos las medallas del segundo puesto, donde la presencia de las familias, los amigos y los hinchas hizo que cualquier otra celebración pareciera pálida ante su esfuerzo". En cuanto a la segunda imagen, fue el recibimiento en Buenos Aires, pues agregó: "A pesar de la lluvia y el frío, nos recibieron con un amor por su patria y por este equipo que nada puede menguar. Perdónenme por esta expresión, pero todos ustedes están realmente locos, ¡y nos encanta!".

Mac Allister dirigió un llamamiento a la afición para superar el golpe, diciendo: "Lloremos, porque somos argentinos y queremos ganar siempre. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto no es el final. Estos días mi mamá me recordó un refrán de mi pueblo que dice: 'Si hay una oportunidad de tomar revancha, no tengas miedo'".

La estrella de la "Albiceleste" cerró sus declaraciones agradeciendo tanto a todos los que apoyaron al equipo como a los escépticos, diciendo: "Mi eterna gratitud a nuestras familias, nuestros amigos y a los soldados desconocidos de este equipo, y a todos los que están a nuestro lado en las buenas y en las malas. Gracias a cada argentino por cada mensaje de amor y apoyo. Y agradezco también a quienes nos enviaron desde otros países mensajes de burla o de regodeo por nuestro dolor; porque sin que se den cuenta, hacen que nos sintamos cada día más orgullosos de ser argentinos".