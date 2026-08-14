El Barcelona se movió de forma sorpresiva por un nuevo delantero, previendo un posible fracaso en el fichaje del argentino Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, durante el actual mercado de fichajes de verano.

Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes, escribió en su cuenta de la red "X": "El Barcelona coloca a Luis Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, entre las opciones sobre la mesa, en caso de que fracase la operación de Julián Álvarez".

Y añadió Romano: "No será fácil, dado que Suárez es un jugador titular en el Lisboa, pero está dentro de la lista reducida del Barcelona".

Concluyó: "El Barcelona estudiará la incorporación de Suárez u otras opciones a partir de la próxima semana (que comienza el lunes), si la operación de Julián Álvarez sigue paralizada".

Cabe recordar que el Atlético de Madrid rechaza entrar en negociaciones con el Barcelona sobre el traspaso de Álvarez al "Spotify Camp Nou" este verano.

