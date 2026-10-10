Luciano Spalletti habla claro: «Mi confianza en Teun Koopmeiners...»

Teun Koopmeiners ha cerrado el parón de selecciones con buenas sensaciones. El centrocampista tuvo que esperar mucho tiempo para disfrutar de minutos con la selección neerlandesa, pero en su debut con el seleccionador Xavi vio puerta de inmediato.

Koopmeiners abrió el marcador contra Serbia con un preciso lanzamiento de falta. La selección neerlandesa acabó llevándose el duelo por 2-1. «La golpeé a portería y, si nadie la toca, el balón entra. Está bien marcar», reaccionó al término del encuentro.

Eso quizá vuelva a dar que pensar al entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, ya que Koopmeiners había empezado a perder protagonismo en las últimas semanas. Según varios medios italianos, el centrocampista incluso podría salir el próximo invierno.

«Probablemente haya cometido algunos errores, pero estoy convencido de que puede demostrar su valor. No he perdido la confianza en Koopmeiners», señaló sin embargo Spalletti este sábado en la rueda de prensa previa al partido de liga ante el Cagliari.

El técnico, de 67 años, también explicó qué es lo que valora del neerlandés. «Koopmeiners es un jugador versátil, con visión de juego y un control del balón con el que puede marcar el ritmo», continuó Spalletti. «Es un organizador defensivo que puede mantener al equipo en movimiento».

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Así pues, Spalletti sigue pareciendo otorgarle a Koopmeiners un papel importante en la Juventus. El centrocampista tiene contrato en Turín hasta mediados de 2029.