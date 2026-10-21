El Real Madrid se arma con un sólido registro ofensivo ante los equipos alemanes, lo que le otorga una ventaja antes de enfrentarse al Leipzig esta noche del miércoles en la Liga de Campeones de Europa.

El conjunto blanco recibe al Leipzig en el estadio Santiago Bernabéu en la tercera jornada de la fase de liga, días antes del esperado Clásico de LaLiga ante el Barcelona.

Según las estadísticas del sitio oficial de la Liga de Campeones de Europa, el Real Madrid ha marcado en cada uno de sus últimos 26 partidos europeos como local ante equipos alemanes, y también ha visto portería en sus últimos 44 encuentros disputados en su estadio en la Liga de Campeones de Europa.

Por su parte, Kylian Mbappé ha anotado goles en sus últimos 4 partidos en la Liga de Campeones de Europa, y ya había marcado al Leipzig con la camiseta del Paris Saint-Germain, durante el enfrentamiento entre ambos equipos en la fase de grupos en octubre de 2021.

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Asimismo, Vinícius Júnior ha marcado dos goles al Leipzig en la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del Real Madrid: el primero durante la derrota por 3-2 a domicilio en octubre de 2022, y el segundo en el empate 1-1 en el estadio Santiago Bernabéu en marzo de 2024.

En cuanto a los enfrentamientos directos entre ambos equipos, se han medido 4 veces en la Liga de Campeones de Europa.

En la fase de grupos de la temporada 2022-2023, el Real Madrid ganó en su estadio por 2-0, antes de caer ante el Leipzig por 3-2 en Alemania.

Y en los octavos de final de la temporada 2023-2024, el conjunto blanco se impuso 1-0 en Leipzig, para después empatar 1-1 en Madrid.







