El veterano entrenador portugués José Mourinho ha logrado convertir el estadio Santiago Bernabéu en una fortaleza inexpugnable para el Real Madrid, tanto en su primera etapa como en la actual.

Mourinho ha dirigido al conjunto blanco hacia 6 victorias en los 6 partidos que ha disputado como local esta temporada, antes de enfrentarse al Leipzig alemán la tarde de este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

En este sentido, el diario español "As" destacó que el Real Madrid ha marcado 19 goles en sus seis primeros partidos en su estadio esta temporada, a un promedio de 3,17 goles por partido, en una notable evolución ofensiva en comparación con el mismo periodo de la temporada pasada, cuando el equipo logró 11 goles bajo la dirección del exentrenador Xabi Alonso.

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Mourinho se prepara para disputar su partido número 95 en total con el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, tras haber conseguido 80 victorias en sus 94 partidos anteriores, con un porcentaje de triunfos del 85%, según el diario español.

El conjunto blanco afronta el partido de hoy situado en el noveno puesto de la clasificación de la Liga de Campeones, con 6 puntos, mientras que el Leipzig ocupa el puesto 23 con 3 puntos.

El duelo ante el Leipzig llega pocos días antes de que el Real Madrid visite a su eterno rival, el Barcelona, en el estadio Spotify Camp Nou, el próximo domingo en el marco de la Liga, un partido de gran importancia en la pugna por el título doméstico.



