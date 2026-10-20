Las repercusiones de los disturbios y actos vandálicos que vivió París se extendieron al mundo del fútbol, después de que en las redes sociales circulara un vídeo que muestra a dos personas encapuchadas apoderándose de una camiseta y un brazalete de capitán del FC Barcelona, con la firma de la leyenda argentina Lionel Messi, procedentes de una de las tiendas cercanas a la plaza de la República en la capital francesa.

El vídeo mostró a las dos personas exhibiendo ambas piezas ante la cámara, en medio del caos que acompañó a los actos vandálicos en la zona. El suceso despierta inquietud sobre el destino de recuerdos deportivos poco comunes que poseen un gran valor material y sentimental, sobre todo por estar vinculados a uno de los jugadores más destacados en la historia del fútbol.

El episodio llega al mismo tiempo que el ambiente que rodea el esperado enfrentamiento entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en la Liga de Campeones, en un momento en el que ambos clubes están ligados a etapas importantes en la trayectoria de Messi, quien jugó para el conjunto catalán antes de su traspaso al club parisino en 2021.

Las camisetas de Messi se venden por millones de dólares

Las piezas sustraídas adquieren una importancia especial dado el elevado valor del que gozan los artículos originales de Messi en el mercado de recuerdos deportivos, pues sus precios varían según el partido en el que fueron usados, su relevancia en su carrera, su estado y su grado de rareza, además de la presencia de su firma en ellos.

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Messi ya vendió seis camisetas que vistió durante el Mundial 2022 de Catar, cuyo título conquistó con la selección de Argentina, en una subasta pública en 2023, con una recaudación total que superó los 7 millones de dólares, según los informes publicados entonces.

Pese a la dificultad de determinar el valor exacto de la camiseta y el brazalete de capitán sustraídos sin conocer sus detalles y su historial, su vínculo con Messi y su firma en ellos podría otorgarles un gran valor entre los aficionados a coleccionar artículos deportivos.

El valor real de lo sustraído sigue sin determinarse, y en la información disponible tampoco figuran detalles confirmados sobre la identidad de las dos personas o la recuperación de ambas piezas, mientras continúa la difusión del vídeo en las plataformas de redes sociales.