Informes periodísticos alemanes revelaron, este sábado, los entresijos que precedieron al percance de salud que sufrió Vincent Kompany, el director técnico del Bayern Múnich, en un contexto marcado por su costumbre de trabajar durante largas horas y la escasez de horas de sueño.

Según el diario alemán "TZ", Kompany había acudido al hospital hace varios días, donde pasó una noche y se sometió a pruebas médicas cuyos resultados fueron negativos.

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Del técnico belga se sabe dentro del club bávaro que a menudo duerme pocas horas, ya que continúa trabajando hasta altas horas de la noche.

Pese a su estado de salud durante la presente semana, Kompany dirigió el entrenamiento del primer equipo del Bayern Múnich, antes de dirigirse a seguir la sesión del segundo equipo, donde sufrió el desvanecimiento.

Los responsables del Bayern Múnich insisten actualmente en la necesidad de que Kompany obtenga el descanso suficiente y de concederle el tiempo necesario para recuperarse por completo, antes de volver a ejercer sus funciones con el equipo.

Este percance llega después de que el técnico padeciera recientemente una infección vírica y dolores en la zona de la cadera, que provocaron su ausencia de algunos entrenamientos y de una rueda de prensa, aunque las causas exactas del último incidente siguen siendo desconocidas, a la espera de completar las pruebas médicas.

Y en un giro que aumenta la complejidad de la situación, Max Eberl, el director deportivo del Bayern Múnich, afirmó, en declaraciones recogidas por la cadena "Sky Sport - Alemania", que la ausencia de Kompany no se limitará a unos pocos días, sino que se extenderá durante varias semanas.



