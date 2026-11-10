Lo comparó con Cristiano y Messi: el llamativo testimonio de Gerrard sobre Yamal

Steven Gerrard, exleyenda del Liverpool, estableció una llamativa comparación entre el extremo del Barcelona, Lamine Yamal, y las dos grandes leyendas Cristiano Ronaldo, estrella del Al-Nassr saudí, y Lionel Messi, estrella del Inter Miami estadounidense.

Steven Gerrard considera que Lamine Yamal está más avanzado de lo que estaban Lionel Messi y Cristiano Ronaldo a la misma edad, tras el impresionante ascenso que ha logrado el joven jugador.

El excapitán del Liverpool hizo esta valoración en el programa "The Overlap Daily", donde dijo: "Está más avanzado de lo que estaba Ronaldo a los diecinueve años. Jugué contra Messi cuando era joven, y quizás Lamine esté también más avanzado de lo que él estaba".

Steven cree, además, que Yamal tiene la capacidad de alcanzar su nivel si continúa desarrollándose.

Pero Gerrard advirtió de que mantener la ilusión e igualar el nivel de constancia de ambas leyendas será el mayor desafío al que se enfrenta el joven jugador.