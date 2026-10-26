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El delantero del Inter de Milán Marcus Thuram protagonizó una actuación espectacular en el tiempo de descuento: marcó el gol del empate y después forzó el penalti de la victoria en el triunfo por 2-1 ante la Fiorentina. El francés dedicó su celebración al capitán lesionado Lautaro Martínez.

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Thuram impulsa una remontada agónica en el tiempo añadido en San Siro

Marcus Thuram fue el gran héroe del Inter de Milán, que marcó dos goles en el tiempo añadido para remontar y vencer por 2-1 a la Fiorentina en un partido emocionante. El equipo de Cristian Chivu dominó y realizó 33 disparos, pero se vio por detrás en el marcador tras un golazo de Jimenez, de la Fiorentina.

Con David De Gea encadenando paradas, el Inter parecía condenado a la derrota hasta que Thuram tomó las riendas en el minuto 90.

El delantero francés marcó un magnífico gol con un disparo colocado para empatar y, tres minutos después, provocó el penalti que aseguró los tres puntos.

El francés explica su celebración a lo Lautaro y la mentalidad del equipo

Tras el partido, Thuram explicó por qué imitó la celebración habitual del capitán del equipo, Lautaro Martinez, después de marcar su séptimo gol consecutivo en San Siro. «Tenemos la confianza de un equipo que sabe que puede ganar un partido incluso al final. Sabemos que siempre podemos ganar», afirmó Thuram.

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«Celebré el gol como Lautaro porque últimamente marca en el minuto 90».

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«¿El penalti? Puede haber un error. Tengo que seguir insistiendo en el área e intentar engañar a los defensas; así pueden llegar los penaltis», añadió.

La insistencia supera el muro de De Gea

La incansable actuación de Thuram llegó tras una tarde frustrante ante De Gea, que realizó paradas decisivas y vio cómo el Inter estrellaba dos disparos de Carlos Augusto en la madera.

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Thuram mantuvo la calma y forzó la falta decisiva dentro del área del defensa de la Fiorentina Valdepenas en el minuto 93.

Preguntado por la próxima ceremonia de entrega de premios del lunes, Thuram añadió: «¿El Balón de Oro de mañana? Me alegraría que lo ganara un francés».

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El Inter mantiene la presión en lo alto de la Serie A

La agónica victoria mantiene al Inter empatado con el líder, la Lazio, en lo alto de la clasificación de la Serie A.

El equipo de Chivu volvió a demostrar que se niega a aceptar la derrota y mantuvo su excelente rendimiento en casa.

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El Inter afronta ahora con la moral alta sus próximos compromisos nacionales y europeos.