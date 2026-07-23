Según Sky Sports, Liverpool se ha interesado por el francés de 24 años del Mónaco. Ha habido primeros contactos y una consulta sobre su fichaje en este mercado.

En las últimas semanas se ha vinculado a Akliouche con el PSG, que habría presentado varias ofertas rechazadas.

Hace poco rechazó una oferta de 40 millones de euros, pues cree que puede obtener más por este talentoso mediocampista ofensivo.

En Liverpool podría reemplazar a Mohamed Salah.

Para Liverpool sería una ventaja, pues busca un sucesor de Mohamed Salah y ve en Akliouche al candidato ideal.

El egipcio, cuyo contrato vencía en 2027, dejó Anfield tras nueve años y un legado deportivo difícil de reemplazar.

Akliouche, que puede actuar en la derecha o en el centro del ataque, jugó 31 partidos en la Ligue 1 la temporada pasada, con seis goles y seis asistencias.

En el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México entró en la lista de 26 de Francia, aunque solo jugó unos minutos contra Irak en el segundo partido de grupo.