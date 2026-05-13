Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Primera División
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoSevilla
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! RTVE
GOAL-e

Villarreal vs Sevilla: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Villarreal vs Sevilla
Villarreal
Sevilla
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Villarreal y Sevilla, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Villarreal vs Sevilla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

DAZN

DAZN

Ver aquí

RTVE

RTVE

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Fubo

Fubo

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Noticias del equipo y escuadras

Villarreal contra Sevilla alineaciones probables

4-4-2
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Formación
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-2-3-1
25A. Tenas24A. Pedraza6P. Navarro12R. Veiga15S. Mourino19N. Pepe10D. Parejo20A. Moleiro14S. Comesana7G. Moreno9G. Mikautadze1O. Vlachodimos2J. Carmona12G. Suazo4K. Salas32A. Castrin18L. Agoume16J. Sanchez6N. Gudelj11R. Vargas20D. Sow9A. Adams
Sevilla crest
Sevilla
SEV
4-4-2
Villarreal

Once inicial

Sevilla

Manager

  • Marcelino Garcia Toral
  • Luis García Plaza

Lesiones y suspensiones

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

VIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
5/5

SEV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

VIL

Últimos partidos

SEV

4

Victorias

1

Empate

0

Victorias

12

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
5/5

Clasificación

Anuncios