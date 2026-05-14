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Primera División - Primera División Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Rayo Vallecano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y live stream para seguir el Valencia vs Rayo Vallecano en directo.

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El Valencia recibe al Rayo Vallecano en el Estadio Mestalla en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos en la recta final de la temporada.

Los locales atraviesan una racha irregular. Valencia suma solo una victoria en sus últimos cinco partidos de liga, con tres derrotas que incluyen una caída ante el Atlético de Madrid por 0-2 y otra frente al Elche. Ruben Baraja necesita una respuesta de su equipo ante su afición.

Sin embargo, el cuadro che llega con algo de inercia positiva tras ganar el pasado domingo en San Mamés ante el Athletic Club, un resultado que puede servir de punto de inflexión. El triunfo en Bilbao no fue sencillo, y eso da cierto crédito al grupo.

El Rayo, por su parte, llega a Valencia con la cabeza todavía en las nubes tras eliminar al Strasbourg en las semifinales de la Conference League. Los de Vallecas sellaron su pase a la final con una victoria a domicilio en el Stade de la Meinau, completando una hazaña europea que ha puesto a Madrid patas arriba.

Esa carga europea tiene su precio. El Rayo ha disputado partidos de máxima exigencia en los últimos días, y gestionar el desgaste físico y mental será clave para Íñigo Pérez antes de afrontar la final continental.

En la clasificación, ambos equipos se encuentran muy juntos: el Rayo es undécimo y el Valencia, duodécimo. Un partido de tres puntos que puede tener consecuencias reales en la tabla final.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el Valencia vs Rayo Vallecano en directo, incluyendo el canal de televisión, opciones de live stream y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El Valencia llega con varias bajas en defensa. T. Correia, D. Foulquier y M. Diakhaby están en la enfermería y no podrán participar en el partido. No hay suspendidos en el bando local. El club no ha facilitado un once probable oficial, y se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

El Rayo Vallecano también tiene problemas en su plantilla. L. Felipe es baja por lesión, mientras que I. Palazón no podrá jugar al estar sancionado. El conjunto madrileño tampoco ha confirmado un once titular, aunque se esperan actualizaciones antes del partido.

Forma

El Valencia ha registrado un balance de 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue la victoria por 0-1 en San Mamés ante el Athletic Club el 10 de mayo, un triunfo que cortó una racha negativa. Antes de ese partido, los de Mestalla cayeron 0-2 ante el Atlético de Madrid y perdieron 1-0 frente al Elche. El empate 1-1 con el Mallorca y la victoria 2-1 ante el Girona completan la secuencia. El Valencia ha marcado 4 goles y encajado 5 en estos cinco encuentros.

El Rayo Vallecano llega con una dinámica muy positiva: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su partido más reciente fue la victoria por 0-1 en Strasbourg el 7 de mayo, que les clasificó para la final de la Conference League. Antes, ganaron 0-2 en Getafe en liga el 3 de mayo. También vencieron 1-0 al Strasbourg en casa el 30 de abril y se impusieron 1-0 al Espanyol, con el empate 3-3 ante la Real Sociedad como único punto negativo. El Rayo ha anotado 5 goles y encajado 3 en este período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 1 de diciembre de 2025 en Primera División, cuando el Rayo Vallecano y el Valencia empataron 1-1 en Vallecas. Ese resultado repitió el marcador del enfrentamiento anterior, disputado el 19 de abril de 2025 también en el estadio madrileño. Revisando los últimos cinco duelos, el Rayo Vallecano acumula 2 victorias, el Valencia 1 y se han producido 2 empates, con el triunfo valencianista más reciente siendo el 1-0 en el Mestalla el 7 de diciembre de 2024.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Rayo Vallecano ocupa la undécima posición y el Valencia es duodécimo antes de este encuentro.