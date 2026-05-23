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Primera División - Primera División Estadio Mestalla

Cómo ver Valencia vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Estadio Mestalla acoge este encuentro de Primera División entre Valencia y Barcelona, dos clubes con historias bien distintas en lo que va de temporada. Los locales pelean por consolidar su posición en la tabla, mientras que el conjunto azulgrana llega como líder del campeonato con la vista puesta en cerrar el título.

Carlos Corberan ha logrado insuflar vida al Valencia esta temporada, y el equipo llega al partido tras una victoria trabajada ante la Real Sociedad que confirma su capacidad para competir contra cualquier rival. Mestalla, siempre ruidoso y exigente, puede ser un aliado fundamental para los locales.

El Barcelona de Hansi Flick, que recientemente firmó una extensión de contrato hasta 2028, aterrizará en Valencia en plena forma. El técnico alemán ha convertido al equipo en una máquina ofensiva, aunque arrastra algunas bajas sensibles en este tramo final de temporada.

Lamine Yamal no estará disponible para Flick. El joven extremo arrastra una lesión en el muslo que también genera dudas sobre su participación en el inicio del Mundial con España. Su ausencia es un golpe real para el ataque barcelonista, aunque el equipo ha demostrado tener recursos suficientes para suplirla.

A todo ello se suma la marcha confirmada de Robert Lewandowski al término de la temporada, lo que convierte este tramo final en un cierre de ciclo para el delantero polaco. Sus compañeros ya le han dedicado emotivas despedidas públicas.

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Noticias del equipo y escuadras

Carlos Corberan no podrá contar con Dimitri Foulquier ni con Mouctar Diakhaby por lesión, y además deberá prescindir de Eray Coemert, quien cumple sanción por otra razón reglamentaria. El técnico valencianista no ha confirmado su once inicial, por lo que la alineación prevista se irá actualizando conforme se acerque el partido.

En el bando visitante, Hansi Flick tiene la baja confirmada de Lamine Yamal, cuya lesión en el muslo le mantiene alejado de los terrenos de juego en un momento delicado de la temporada. Jofre Torrents también figura entre los lesionados. El Barcelona no ha anunciado suspensiones, y el once titular se dará a conocer más próximo al encuentro.

Forma

El Valencia llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Liga. Los de Corberan ganaron su más reciente partido ante la Real Sociedad por 3-4, y antes de eso se impusieron al Athletic Club a domicilio con un solitario gol. Su único tropiezo fue la derrota ante el Atlético de Madrid por 0-2, aunque han sumado diez goles a favor en ese período, lo que habla de un equipo con punch ofensivo.

El Barcelona llega con cuatro victorias en sus últimos cinco partidos de Liga, con la única derrota ante el Alavés como mancha en un tramo brillante. Los azulgrana golearon al Real Betis por 3-1 en su último duelo y antes de eso se impusieron al Real Madrid por 2-0, un resultado que refuerza su condición de favoritos. Han concedido muy poco en este período, lo que refleja la solidez que Flick ha imprimido al equipo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambos equipos pintan un panorama muy favorable para el Barcelona. En los últimos cinco enfrentamientos directos, los azulgrana han ganado cuatro veces y el Valencia solo se ha llevado un partido, el de agosto de 2024, cuando los locales ganaron 1-2 en Mestalla. Las visitas del Barça al Estadio Mestalla en este ciclo han terminado de forma contundente para los catalanes, y el conjunto valencianista ha encajado un total de 19 goles en esos cinco duelos. El encuentro más reciente, disputado en septiembre de 2025 en el Spotify Camp Nou, terminó 6-0 a favor del Barcelona.

Clasificación

El Barcelona lidera la Primera División y llega a Mestalla con la presión de quien defiende el primer puesto. El Valencia ocupa la novena posición, en la zona media de la tabla, y busca terminar la temporada con una actuación que justifique el trabajo de Corberan.