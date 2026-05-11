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Segunda Division - Segunda División Estadio El Alcoraz

Cómo ver SD Huesca vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de TV y emisión en directo disponibles para este partido de Segunda División.

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SD Huesca recibe a Real Sociedad B en el Estadio El Alcoraz en un partido de Segunda División con implicaciones directas en la clasificación para ambos conjuntos.

El equipo oscense llega a este choque en un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga han frenado cualquier impulso que pudieran haber generado semanas atrás, y la presión sobre el banquillo local es evidente.

El filial txuri-urdin tampoco atraviesa su mejor racha. Los de San Sebastián encadenan tres partidos sin ganar, con dos derrotas consecutivas antes de empatar a cero frente al Burgos la pasada jornada.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo con un peso específico considerable para sus respectivas aspiraciones de permanencia.

El historial reciente entre estos dos clubes en Segunda División favorece al filial de la Real Sociedad, que venció 2-0 en el encuentro más reciente disputado en noviembre de 2025.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información disponible sobre bajas por lesión ni sanciones en el equipo de SD Huesca de cara a este partido, y tampoco se ha confirmado un once probable. Los datos se actualizarán conforme se acerque el horario de inicio.

Tampoco existen datos confirmados sobre el estado de la plantilla de Real Sociedad B, sin bajas ni alineación probable registradas en este momento. Se añadirá información adicional cuando esté disponible.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

SD Huesca suma un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. El resultado más reciente fue una derrota por 4-2 ante Racing Santander el 3 de mayo, un marcador que refleja las dificultades defensivas del equipo. Su única victoria en ese tramo llegó frente a Real Zaragoza por 1-0 el 26 de abril. En los cinco encuentros, el equipo oscense ha marcado seis goles y encajado diez.

Real Sociedad B acumula un empate y tres derrotas en sus últimas cuatro jornadas, con el partido ante Burgos el 3 de mayo terminando sin goles. Antes de ese empate, el filial realista cayó 1-0 ante Real Valladolid y perdió 3-1 frente a Racing Santander. En sus cinco últimos encuentros, el equipo visitante ha anotado dos goles y ha encajado cinco, con dos porterías a cero en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos en Segunda División tuvo lugar el 5 de noviembre de 2025, con Real Sociedad B como local y victoria por 2-0 sobre SD Huesca. En los cinco últimos duelos registrados entre ambos conjuntos, Real Sociedad B ha ganado dos, SD Huesca también ha ganado dos, y no hay ningún empate. Los encuentros han producido un total de 14 goles en ese período.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, SD Huesca ocupa la posición 19 y Real Sociedad B la 17, lo que sitúa a ambos equipos en la zona de descenso o muy cerca de ella y convierte este partido en un enfrentamiento directo con consecuencias reales para la permanencia.