Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Jose Zorrilla

Cómo ver Real Valladolid vs Real Zaragoza en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en directo disponibles para seguir este partido de Segunda División.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Real Valladolid recibe a Real Zaragoza en el Estadio José Zorrilla en un partido de Segunda División con mucho en juego en la parte baja de la tabla.

El conjunto pucelano atraviesa un momento delicado. Tres derrotas en sus últimos cinco encuentros han complicado su posición en la clasificación, y la presión en casa se hace notar con cada jornada que pasa.

Zaragoza llega en un estado aún más comprometido. Los maños han encadenado cuatro derrotas consecutivas y solo lograron un empate en sus últimos cinco partidos, lo que ha agravado su situación en la zona de descenso.

El duelo entre dos clubes históricos del fútbol español que comparten la necesidad de sumar puntos le da a este partido una carga emocional y competitiva difícil de ignorar.

Con ambos equipos mirando hacia abajo en la tabla, el partido en Valladolid se convierte en un enfrentamiento directo con consecuencias reales para las aspiraciones de permanencia de los dos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En este momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión, sanciones ni el once probable del Real Valladolid. Se actualizará esta sección con los datos disponibles cuando se acerque el momento del partido.

Tampoco hay datos confirmados sobre el estado de la plantilla del Real Zaragoza, incluyendo posibles lesionados o sancionados. La alineación prevista se añadirá en cuanto haya información oficial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Real Valladolid ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El resultado más reciente fue una derrota en casa ante Las Palmas por 2-1 el 3 de mayo. En ese tramo también cosecharon un triunfo ante Real Sociedad B por 1-0 y cedieron ante FC Andorra y Cultural Leonesa, ambas por 1-0. El equipo ha marcado tres goles y ha encajado cinco en ese periodo.

Real Zaragoza llega con cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota ante Granada por 0-1 el 1 de mayo. Los zaragocistas también cayeron ante SD Huesca y Córdoba, ambas por 1-0, y solo pudieron rescatar un punto con el empate a dos frente a AD Ceuta FC. Han anotado cuatro goles y han encajado cinco en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 6 de septiembre de 2025 en la Segunda División, con Real Zaragoza como local, y terminó con empate a uno. En los cinco últimos duelos, Real Valladolid ha ganado en dos ocasiones, Real Zaragoza en una, y se han repartido dos empates. Valladolid venció por 2-0 en marzo de 2024 y también por 2-0 en agosto de 2021, ambas veces como local.

Clasificación

En la Segunda División, Real Valladolid ocupa la decimoquinta posición, mientras que Real Zaragoza se encuentra en el puesto veintiuno de la tabla.