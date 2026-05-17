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Primera División - Primera División Reale Arena

Cómo ver Real Sociedad vs Valencia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Real Sociedad recibe a Valencia en la Reale Arena de San Sebastián en un encuentro de Primera División con implicaciones directas en la clasificación final de la temporada.

La Real llega a este partido en un momento irregular. Los txuri-urdin no han ganado en sus últimos cinco partidos de liga, acumulando dos empates consecutivos tras las igualadas ante Girona y Real Betis. El equipo de Gorrotxategi necesita recuperar sensaciones ante su afición.

Valencia, por su parte, atraviesa una situación delicada en la tabla. Los che han sumado apenas una victoria en sus últimas cinco jornadas, aunque el triunfo ante el Athletic Club en la última visita al País Vasco demuestra que el equipo de Baraja tiene capacidad para competir contra rivales directos.

La baja de Nico Williams durante el partido ante Valencia, tal y como confirmaron las informaciones surgidas tras ese encuentro, añade un contexto adicional a este choque, aunque el foco ahora está en lo que ambos conjuntos pueden ofrecer en la Reale Arena.

El conjunto donostiarra tiene la oportunidad de distanciarse de Valencia en la tabla y consolidar su posición en la zona media-alta. Para los visitantes, sumar puntos fuera de casa resulta imprescindible si quieren cerrar la temporada con garantías.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora exacta de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a la Real Sociedad, Álvaro Odriozola se encuentra en la lista de bajas por lesión, mientras que Caleta-Car cumple sanción por lo que no estará disponible para este encuentro. El once proyectado de los txuri-urdin es: Remiro; Sergio Gómez, J. Martín, Aramburu, Zubeldia; Gorrotxategi, Barrenetxea, Kubo, Herrera, Sucic; Oyarzabal.

Valencia llega a San Sebastián con numerosas ausencias. Saravia, José Gayà, Foulquier, Beltrán y Diakhaby están todos en la enfermería y no podrán participar en el partido. No hay suspendidos en el bando visitante. El once proyectado de los che es: Dimitrievski; Tárraga, Cömert, J. Vázquez, T. Correia; Rioja, D. López, G. Rodríguez, Pepelu; Duro, Guerra. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Forma

La Real Sociedad presenta un balance de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. El equipo no ha ganado desde antes de la derrota ante el Sevilla, y sus dos encuentros más recientes, ante Girona y Real Betis, terminaron en tablas. En esos cinco partidos, los donostiarras han marcado siete goles y encajado ocho, una cifra que refleja una solidez defensiva que deja mucho que desear.

Valencia suma una victoria, dos empates y dos derrotas en el mismo período. El triunfo ante el Athletic Club el pasado 10 de mayo fue el resultado más positivo de la racha, aunque la derrota ante el Atlético de Madrid y el empate más reciente ante el Rayo Vallecano muestran una falta de consistencia. Los visitantes han marcado cinco goles y encajado cinco en estos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en Mestalla en agosto de 2025, en el arranque de la presente temporada de Primera División. Antes de ese duelo, la Real Sociedad había firmado resultados positivos de forma clara, incluyendo una victoria por 3-0 en la Reale Arena en septiembre de 2024. Mirando los últimos cinco enfrentamientos en liga, la Real Sociedad ha salido victoriosa en tres ocasiones frente a dos de Valencia, con el factor local jugando un papel determinante en los resultados.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, la Real Sociedad ocupa la octava posición, mientras que Valencia se sitúa en el undécimo puesto. Tres puntos separan a ambos conjuntos, lo que convierte este encuentro en un duelo con implicaciones directas en la parte media de la tabla.