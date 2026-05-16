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Segunda Division - Segunda División Reale Arena

Cómo ver Real Sociedad B vs Mirandés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de televisión y live stream disponibles para seguir este partido de Segunda División en directo. El encuentro puede verse a través de Movistar+ y DAZN, las dos plataformas con derechos de emisión para la competición.

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Real Sociedad B recibe a Mirandés en la Reale Arena de San Sebastián en un partido de Segunda División con implicaciones directas en la parte baja de la tabla. Dos equipos que llegan al tramo final del campeonato con necesidades muy distintas, pero con la misma urgencia de sumar.

El filial txuri-urdin atraviesa un momento irregular. Tras encadenar dos derrotas consecutivas ante Real Valladolid y Racing Santander, logró frenar la sangría con un empate y, más recientemente, una victoria fuera de casa ante SD Huesca. No es el momento más sólido de la temporada, pero hay señales de reacción.

Mirandés, por su parte, llega en un estado de forma preocupante. Los burgaleses han perdido sus dos últimos encuentros, ante Eibar y Almería, y acumulan solo una victoria en los últimos cinco partidos. La presión sobre el equipo visitante es evidente.

En un duelo entre el decimosexto y el vigésimo clasificado, el contexto competitivo añade tensión a un partido que, sobre el papel, favorece ligeramente al conjunto local por el factor campo y la dinámica reciente.

Si quieres saber cómo y dónde ver este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión, opciones de live stream y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

No hay información disponible sobre bajas por lesión ni sanciones en ninguno de los dos equipos de cara a este partido, y tampoco se ha confirmado un once probable para el encuentro. Los datos se actualizarán conforme se acerque el horario de inicio.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Real Sociedad B llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. El mejor resultado reciente fue la victoria a domicilio ante SD Huesca por 1-2, aunque antes de eso el equipo no había ganado en tres jornadas seguidas, con caídas ante Real Valladolid y Racing Santander. En total, el filial realista ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese tramo, lo que refleja una irregularidad tanto defensiva como ofensiva.

Mirandés, por su parte, presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. El único triunfo llegó ante Cultural Leonesa por 2-1, pero los visitantes han perdido sus dos partidos más recientes, cayendo ante Eibar por 0-1 y ante Almería por 4-2. Con cinco goles marcados y siete encajados en ese período, el equipo burgalés llega en un momento de clara vulnerabilidad.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 30 de noviembre de 2025 en Segunda División, con victoria de Mirandés por 1-0 como local. En el historial de los últimos cinco duelos, Mirandés acumula cuatro victorias frente a una del filial realista, con los visitantes mostrando una clara ventaja en los precedentes directos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Real Sociedad B ocupa la decimosexta posición, mientras que Mirandés se sitúa en el vigésimo puesto. El equipo visitante se encuentra en zona de descenso, lo que convierte este desplazamiento a San Sebastián en un partido de vital importancia para sus opciones de permanencia.