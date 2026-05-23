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Primera División - Primera División Estadio de La Cartuja

Cómo ver Real Betis vs Levante en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Real Betis y Levante se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación tienes los detalles para acceder al canal de televisión y al live stream del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Betis recibe al Levante en el Estadio de La Cartuja de Sevilla en un duelo de Primera División con motivaciones muy distintas para cada equipo. El conjunto verdiblanco, instalado en la zona europea de la tabla, busca cerrar la temporada con una victoria que refuerce su posición. El Levante, por su parte, llega con la necesidad de sumar puntos para alejarse del descenso.

Manuel Pellegrini ha construido un equipo reconocible y ordenado en el Betis, capaz de competir contra cualquier rival de la categoría. La derrota ante el Barcelona la semana pasada, por 3-1, fue un tropiezo puntual en una racha que incluye victorias y empates de mérito frente a rivales de entidad. La Europa es el objetivo, y los béticos lo saben.

Uno de los nombres propios del tramo final de la temporada en el Betis ha sido Antony. El extremo brasileño ha recuperado su mejor nivel en el conjunto sevillano tras su etapa en el Manchester United, aunque ha quedado fuera de la convocatoria de Brasil para el Mundial, una ausencia que el propio jugador ha reconocido que le genera tristeza. Ese estado emocional puede ser un factor en este partido.

El Levante llega al Estadio de La Cartuja con una racha reciente que sorprende. Tres victorias en sus últimos cinco encuentros, incluyendo triunfos ante Osasuna y Celta Vigo, demuestran que Luis Castro ha logrado insuflar vida a un equipo que no renuncia a la salvación. Los granotas han marcado goles, aunque su solidez defensiva sigue siendo una asignatura pendiente.

La lista de bajas en el conjunto visitante es considerable, y esa fragilidad en defensa puede ser determinante en un campo donde el Betis tiene argumentos ofensivos para hacer daño. El partido promete intensidad, con un local que no puede permitirse el lujo de descuidarse ante un rival que llega con hambre.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Real Betis de Manuel Pellegrini llega al partido con las bajas por lesión de Marc Bartra, Ángel Ortiz y Sergi Altimira, sin que haya ningún jugador sancionado en el equipo. El once proyectado sitúa a Álvaro Vallés bajo palos, con una defensa formada por Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo y Héctor Bellerín, y una línea de creación y ataque integrada por Ezzalzouli, Amrabat, Antony, Fidalgo, Deossa y Lo Celso.

El Levante de Luis Castro afronta el desplazamiento con una lista de bajas notable: Carlos Álvarez, Unai Elgezabal, Alejandro Primo, Jeremy Toljan y Víctor García están todos lesionados, mientras que Roger Brugué cumple sanción y no podrá participar. El once probable visitante apunta a Mathew Ryan en portería, con Manuel Sánchez, Adrián De La Fuente, Nacho Pérez y Matías Moreno en defensa, y Kervin Arriaga, Iker Losada, Pablo Martínez, Iván Romero, Carlos Espí y Jon Olasagasti completando el bloque. Se añadirán novedades si las hubiera antes del partido.

Forma

El Betis llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Primera División. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-1 ante el Barcelona, pero antes de eso el equipo sevillano encadenó resultados positivos: una victoria por 2-1 ante el Elche, un empate a dos con la Real Sociedad y un contundente 3-0 al Real Oviedo. El empate ante el Real Madrid, 1-1, completa una racha en la que los verdiblancos han marcado nueve goles y encajado cinco.

El Levante presenta una dinámica reciente que invita a la cautela a sus rivales. Tres victorias consecutivas, sobre Osasuna por 3-2, ante el Celta Vigo por 2-3 fuera de casa, y el triunfo más reciente ante el Mallorca por 2-0, dibujan un equipo en ascenso. La derrota por 5-1 ante el Villarreal a principios de mayo fue un golpe duro, pero los granotas han respondido con solidez. En total, el conjunto de Luis Castro ha marcado diez goles y encajado ocho en los últimos cinco partidos, una estadística que refleja tanto su capacidad ofensiva como sus problemas atrás.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Real Betis y Levante en Primera División arroja un equilibrio relativo, aunque con tendencia favorable al conjunto sevillano. El encuentro más reciente entre ambos, disputado en septiembre de 2025, terminó con empate a dos en el campo del Levante, un resultado que refleja la igualdad que suele caracterizar este cruce. En los cuatro enfrentamientos anteriores, el Betis acumula más victorias, incluyendo un 3-1 y un 2-0 en Sevilla, mientras que el Levante logró imponerse por 4-3 en diciembre de 2020 en un partido de muchos goles. Los precedentes apuntan a un duelo abierto, donde ambos equipos han demostrado capacidad para marcar.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Real Betis ocupa la quinta posición, con sus aspiraciones europeas todavía en juego. El Levante se sitúa en el decimoquinto puesto, en una posición que requiere seguir sumando para alejar cualquier riesgo en el tramo final de la temporada.