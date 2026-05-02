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Primera División - Primera División Estadio El Sadar

Cómo ver Osasuna vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de televisión y retransmisión en directo disponibles para seguir el partido. Si te encuentras fuera de España durante el encuentro, puedes utilizar una VPN para acceder a los servicios de streaming habituales como si estuvieras en territorio nacional, evitando las restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Barcelona visita el Estadio El Sadar de Pamplona para medirse al Osasuna en un partido de Primera División con mucho en juego para los azulgranas en la recta final de la temporada.

El conjunto de Hansi Flick llega como líder de la clasificación, con la presión de mantener su ventaja en la cima mientras gestiona una plantilla exigida en varios frentes competitivos. La regularidad del equipo catalán en LaLiga ha sido determinante para sostener esa posición privilegiada.

El Osasuna, por su parte, ocupa la novena plaza y busca sumar en casa para asegurar su posición en la segunda mitad de la tabla. Los navarros han alternado victorias y tropiezos en las últimas semanas, lo que convierte este partido en una prueba de carácter.

El conjunto rojillo lleva un tramo de temporada irregular: ganó al Sevilla el pasado 26 de abril, pero antes cayó ante el Athletic Club y no pasó del empate frente al Real Betis. La solidez en El Sadar sigue siendo su principal argumento.

El Barcelona, en cambio, atraviesa un momento de forma notable. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo en la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid, reflejan la consistencia de un equipo que no da señales de relajación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Osasuna presenta una baja confirmada para este encuentro: Iñigo Benito no estará disponible. El técnico no ha dado a conocer alineación provisional de cara al partido, por lo que se añadirá más información a medida que se acerque el pitido inicial.

El Barcelona llega con varias ausencias de peso. Lamine Yamal, Jordi Torrents y Raphinha están en la lista de lesionados, mientras que Jules Koundé no podrá participar al estar sancionado. Tampoco se ha publicado un once probable oficial, y el cuerpo técnico deberá buscar soluciones en ataque y en el lateral derecho.

Forma

El Osasuna acumula un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Sevilla el 26 de abril. Antes de esa victoria, los navarros cayeron 1-0 frente al Athletic Club y empataron 1-1 con el Real Betis. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado seis en ese tramo, con una imagen de equipo capaz de puntuar pero sin mostrar solidez defensiva constante.

El Barcelona suma cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros entre LaLiga y la Liga de Campeones. Los azulgranas ganaron 0-2 al Getafe el 25 de abril y 1-0 al Celta Vigo tres días antes. En la Champions, vencieron al Atlético de Madrid por 1-2, aunque previamente habían caído 0-2 ante ese mismo rival. El equipo ha marcado nueve goles y encajado cuatro en ese período, con una racha de tres victorias consecutivas antes de este desplazamiento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de diciembre de 2025 en Primera División, con victoria del Barcelona por 2-0 en el Camp Nou. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, el Barcelona ha ganado cuatro veces por una del Osasuna, que se impuso 4-2 como local en septiembre de 2024. Los azulgranas han marcado ocho goles en esos cinco partidos, mientras que el Osasuna ha anotado seis, aunque cuatro de ellos llegaron en ese único partido en El Sadar.

Clasificación

En la clasificación actual de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Osasuna se sitúa en la novena posición.