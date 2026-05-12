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Osasuna vs Atlético Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Osasuna vs Atlético Madrid
Osasuna
Atlético Madrid
Primera División

Cómo ver el partido de Primera División entre Osasuna y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

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Cómo ver Osasuna vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Osasuna contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
Osasuna crest
Osasuna
OSA
Formación
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
13A. Fernandez20J. Galan24A. Catena19V. Rosier22F. Boyomo14Rubén García18R. Moro7J. Moncayola10A. Oroz6L. Torro17A. Budimir13J. Oblak18M. Pubill15C. Lenglet34J. Diaz24R. Le Normand21O. Vargas14M. Llorente4R. Mendoza11T. Almada9A. Soerloth22A. Lookman
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
Osasuna

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • A. Lisci
  • D. Simeone

Lesiones y suspensiones

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

OSA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

OSA

Últimos partidos

ATM

2

Victorias

0

Empates

3

Victorias

6

Goles marcados

5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

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