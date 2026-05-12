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Cómo ver Osasuna vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo
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Noticias del equipo y escuadras
Osasuna contra Atlético Madrid alineaciones probables
4-2-3-1Formación
Osasuna
OSA
4-4-2
Atlético Madrid
ATM
Once inicial
Manager
- A. Lisci
- D. Simeone