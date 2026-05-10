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Premier League - Premier League City Ground, Nottingham

Cómo ver Nottingham Forest vs Newcastle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Nottingham Forest recibe al Newcastle United en el City Ground en un duelo de la Premier League que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los locales buscan recuperar sensaciones tras una semana exigente, mientras los visitantes necesitan sumar para consolidar su posición en la tabla.

El Forest afronta este partido con una carga emocional considerable. El equipo de Nuno Espírito Santo cayó 4-0 ante el Aston Villa en la Europa League el pasado 7 de mayo, lo que supuso la eliminación del torneo continental. Ese resultado contrasta con el buen estado de forma que el equipo había acumulado en las semanas previas en la liga.

El Newcastle, por su parte, llega con dudas serias. Los de Eddie Howe han perdido cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, incluyendo derrotas ante Arsenal, Bournemouth, Crystal Palace y Sunderland. Solo un triunfo ante el Brighton ha roto esa racha negativa.

En la clasificación, el Forest ocupa la decimosexta posición y el Newcastle la decimotercera. La distancia entre ambos es corta, y los tres puntos en juego tienen un valor real para cualquiera de los dos en la recta final de la temporada.

La baja de Sandro Tonali no está sobre la mesa, ya que el centrocampista italiano aparece en la alineación probable del Newcastle. Su presencia en el centro del campo será determinante para los visitantes, que necesitan generar juego y recuperar confianza.

El Forest cuenta con el apoyo de su afición en el City Ground, un factor que históricamente ha marcado la diferencia en partidos igualados. Nuno deberá gestionar el estado físico y mental del equipo tras el golpe europeo.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las novedades en las plantillas.

Noticias del equipo y escuadras

El Nottingham Forest llega al partido con varias bajas. Willy Boly, Zach Abbott, Ola Aina, John Victor, Nicola Savona y Callum Hudson-Odoi están todos descartados por lesión. No hay ningún jugador sancionado. El once proyectado por Nuno Espírito Santo es el siguiente: M. Sels; N. Milenkovic, J. Cunha, L. Netz, Morato; D. Bakwa, R. Yates, N. Dominguez, J. McAtee; I. Jesus, T. Awoniyi.

El Newcastle también arrastra bajas importantes. Valentino Livramento, Lewis Miley, Emil Krafth y Fabian Schär no estarán disponibles por lesión. Sin suspensiones en el equipo visitante, Eddie Howe podría alinear este once: N. Pope; M. Thiaw, S. Botman, Dan Burn, J. Ramsey; B. Guimaraes, J. Willock, S. Tonali; Joelinton, J. Murphy, W. Osula. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del inicio del partido.

Forma

El Nottingham Forest presenta un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-0 ante el Aston Villa en la Europa League el 7 de mayo. Antes de ese tropiezo, el equipo encadenó cuatro victorias consecutivas: un 1-3 ante el Chelsea en la Premier League, un 1-0 frente al Aston Villa en Europa, un 0-5 ante el Sunderland y un 4-1 contra el Burnley. En ese tramo de cinco encuentros, el Forest marcó 11 goles y encajó 5.

El Newcastle, en cambio, atraviesa un momento muy diferente. Los magpies han ganado solo uno de sus últimos cinco partidos, con cuatro derrotas consecutivas tras el triunfo por 3-1 ante el Brighton el 2 de mayo. Cayeron 1-0 ante el Arsenal, 1-2 frente al Bournemouth, 2-1 contra el Crystal Palace y 1-2 ante el Sunderland. En total, han anotado 7 goles y encajado 7 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue el 5 de octubre de 2025, cuando el Newcastle venció al Nottingham Forest por 2-0 en St. James' Park en la Premier League. En los últimos cinco duelos, el Newcastle acumula tres victorias por dos del Forest. El conjunto visitante también se impuso 4-3 en el partido de febrero de 2025 en Newcastle, mientras que el Forest ganó en casa por 1-3 en noviembre de 2024. El historial reciente apunta a partidos con goles y resultado incierto.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Nottingham Forest ocupa la decimosexta posición, mientras que el Newcastle United se sitúa en el decimotercer puesto.