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Europa League - Jornadas Finales City Ground, Nottingham

Cómo ver Nottingham Forest vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y emisión en directo disponibles para seguir el Nottingham Forest vs Aston Villa. Si te encuentras fuera de España durante el partido, puedes utilizar una VPN para acceder a Movistar + desde cualquier lugar del mundo y no perderte ni un minuto del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El City Ground de Nottingham acoge un duelo europeo entre dos clubes de la Premier League que llegan a esta eliminatoria de la Europa League con ambiciones y contextos muy distintos. Nottingham Forest recibe a Aston Villa en un partido que puede definir el futuro continental de ambos equipos esta temporada.

El Forest ha encontrado su mejor versión en el momento más importante. Los de Nottingham vienen de golear 5-0 al Sunderland en la Premier League, un resultado que refleja la confianza que recorre el vestuario. Morgan Gibbs-White ha sido el motor de ese impulso, con actuaciones que han reavivado el debate sobre su presencia en la selección inglesa para el Mundial.

El Aston Villa, sin embargo, llega con la moral tocada tras caer 1-0 ante el Fulham el pasado sábado. Unai Emery sabe que su equipo tiene más calidad de la que mostró en Craven Cottage, y una eliminatoria europea es el escenario ideal para que los de Birmingham recuperen su mejor nivel.

En la clasificación de la Europa League, el Villa ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa entre los favoritos para llegar hasta el final de la competición. El Forest, en cambio, llega desde una posición más discreta en el grupo, lo que convierte este partido en una prueba de carácter para los locales, que deben demostrar que su ambición europea está respaldada por resultados.

Ambos equipos ya se han visto las caras recientemente en la Premier League, con un empate 1-1 en este mismo estadio hace apenas unas semanas. Ese resultado añade un punto de tensión extra a un partido donde ninguno puede permitirse errores.

Ollie Watkins, referencia ofensiva del Villa, es la gran amenaza para una defensa del Forest que lleva semanas construyendo una solidez notable. Si los locales logran neutralizarlo, tendrán muchas opciones de pasar ronda.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Nottingham Forest presenta varias bajas en defensa de cara a este partido. Murillo, John Victor, Nicolo Savona, Callum Hudson-Odoi y Willy Boly están todos en la enfermería. Pese a esas ausencias, el técnico puede contar con un once proyectado formado por Ortega; Aina, N. Williams, Milenkovic, Morato; Ndoye, Hutchinson, Gibbs-White, Sangare; Anderson e I. Jesus.

El Aston Villa llega con menos problemas en cuanto a bajas. Boubacar Kamara y Alysson Edward continúan fuera por lesión, pero Emery dispone de un once proyectado con Damián Martínez; Konsa, Digne, Cash, P. Torres; Buendia, Tielemans, Bogarde, Rogers; McGinn y Watkins. Se irá actualizando cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Nottingham Forest llega en un estado de forma sobresaliente, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los locales no han perdido en ese tramo, y su resultado más reciente fue una goleada por 5-0 ante el Sunderland en la Premier League. En Europa, eliminaron al FC Oporto tras ganar 1-0 en casa después de empatar 1-1 en la ida. En esos cinco partidos, el Forest ha marcado doce goles y encajado cuatro.

El Aston Villa presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su última salida acabó en derrota por 1-0 frente al Fulham, aunque antes habían firmado una victoria por 4-3 ante el Sunderland y dos triunfos consecutivos ante el Bologna en Europa League, con un global de 4-3. El equipo de Emery ha marcado nueve goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 12 de abril de 2026 en la Premier League, con un empate 1-1 en el City Ground. Antes de ese resultado, los últimos cuatro enfrentamientos en la Premier League habían dado la victoria al Aston Villa en tres ocasiones, con el Forest ganando solo una vez. En esos cinco duelos, el Villa ha marcado once goles por seis del Forest.

Clasificación

En la Europa League, el Aston Villa llega como segundo clasificado, una posición que refleja su condición de serio candidato a llegar lejos en el torneo. El Nottingham Forest, decimotercero en la tabla, necesita una actuación de altura para seguir con vida en la competición continental.