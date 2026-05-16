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Premier League - Premier League Old Trafford

Cómo ver Manchester United vs Nottingham Forest en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Manchester United vs Nottingham Forest se podrá seguir en directo por televisión y mediante live stream en España. Las opciones disponibles se detallan a continuación.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Manchester United recibe al Nottingham Forest en Old Trafford en un partido de Premier League que llega en un momento de notable optimismo para los locales. Los Red Devils han asegurado su regreso a la Champions League y atraviesan una racha de forma que invita al optimismo en el tramo final de la temporada.

El club vive además un momento de definición institucional. Michael Carrick ha alcanzado un acuerdo de principio para convertirse en entrenador permanente, cerrando así un ciclo de incertidumbre en el banquillo y dando continuidad al proyecto que ha devuelto al United a la élite europea.

Bruno Fernandes llega a este partido como el jugador del momento en Old Trafford. El capitán portugués acaba de ganar por quinta vez el premio al mejor jugador del año del club, superando registros históricos, y ha sido reconocido también por la Asociación de Periodistas Deportivos como el mejor futbolista de la temporada en Inglaterra.

El Forest, por su parte, llega en una situación delicada en la tabla. El conjunto de Nottingham ha tenido una temporada irregular y necesita puntos para alejarse de los puestos de descenso. El empate ante el Newcastle en su último partido de liga no les permitió ganar terreno, aunque los tres triunfos consecutivos previos mostraron su capacidad para competir.

Los visitantes también acumulan el desgaste de la Europa League. La eliminación ante el Aston Villa, con una derrota contundente por 4-0 en la vuelta, cierra ese frente pero deja dudas físicas y anímicas en un equipo que afronta la recta final con la permanencia como prioridad absoluta.

Con el United necesitando cerrar la temporada con solidez y el Forest buscando puntos vitales para la permanencia, el duelo tiene una carga real para ambos lados. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El United llega con varias bajas en el centro del campo y en defensa. Ugarte, Casemiro, De Ligt y Sesko están todos descartados por lesión, lo que condiciona las opciones de Carrick en la convocatoria. El once proyectado sitúa a Lammens bajo palos, con una línea defensiva formada por Martínez, Shaw, Maguire y Mazraoui, y Mainoo y Mount en el centro del campo junto a Diallo. Cunha, Fernandes y Zirkzee completarían el ataque.

El Forest afronta el partido con una lista de bajas extensa. Hudson-Odoi, Boly, Abbott, Gibbs-White, Aina, Ndoye, Sangare, Murillo, John Victor y Savona están todos fuera por lesión. Sin suspensiones registradas en ninguno de los dos equipos, la alineación probable del Forest apunta a Sels en portería, con Milenkovic, João Cunha, Morato y Williams en defensa, y un centro del campo con Dominguez y Jesús. Anderson, Netz y Bakwa apoyarían a Awoniyi en ataque. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el partido.

Forma

El United llega con tres victorias en sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo un triunfo ante el Liverpool por 3-2 y una victoria a domicilio en Stamford Bridge. El empate sin goles ante el Sunderland en la jornada más reciente frenó levemente esa inercia, pero el balance de cuatro victorias, un empate y una derrota en los últimos cinco partidos refleja un equipo en buen estado. Los de Old Trafford han marcado siete goles en ese período y encajado seis.

El Forest suma dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones. El empate 1-1 ante el Newcastle fue su resultado más reciente, mientras que la goleada 5-0 al Sunderland a finales de abril mostró su mejor versión. La derrota por 4-0 ante el Aston Villa en la Europa League rompe el cómputo, aunque en liga el rendimiento ha sido más equilibrado.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó en empate 2-2 en el City Ground en noviembre de 2025, un resultado que refleja bien lo disputado que ha sido el enfrentamiento directo en los últimos años. Mirando los cinco precedentes más recientes, el Forest ha ganado en dos ocasiones, el United en una y los empates han sido dos, con los goles bastante repartidos entre ambos. El United cayó en Old Trafford por 2-3 en diciembre de 2024, lo que ilustra que la localía no ha sido garantía de nada en este cruce.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Manchester United ocupa la tercera posición, mientras que el Nottingham Forest se encuentra en el decimosexto puesto. La diferencia de posiciones marca el contexto del partido: los locales pelean por consolidar su plaza en Europa, y los visitantes necesitan puntos para asegurar la permanencia.