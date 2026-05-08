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Cómo ver Liverpool vs Chelsea en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming en directo disponibles para seguir el Liverpool vs Chelsea. El partido se puede ver en España a través de DAZN y Movistar+.

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Liverpool recibe a Chelsea en Anfield en un duelo de Premier League que llega en un momento delicado para ambos clubes. Los Reds, cuartos en la tabla, necesitan sumar para consolidar su posición europea, mientras que el Chelsea, noveno, busca recomponer una trayectoria irregular en el tramo final de la temporada.

El conjunto local afronta el partido con una plantilla mermada. La ausencia de Mohamed Salah, que apunta a dejar Anfield al término de la campaña, pesa tanto en lo deportivo como en lo simbólico. Arne Slot, con el propietario John Henry advirtiendo públicamente que el club no se conformará con la mediocridad, tiene ante sí la presión de cerrar la temporada con resultados que justifiquen el proyecto.

El Liverpool llega tras caer ante el Manchester United en su último partido de liga, un tropiezo que complica sus aspiraciones. Las tres victorias anteriores en Premier League habían generado cierta confianza, pero la derrota ante el PSG en la Liga de Campeones y el reciente pinchazo doméstico han devuelto las dudas al vestuario.

El Chelsea, por su parte, atraviesa una racha preocupante. Los de Stamford Bridge han perdido tres de sus últimos cuatro partidos de liga, incluyendo una goleada ante el Brighton y una derrota ante el Nottingham Forest la pasada jornada. El único triunfo reciente llegó en copa frente al Leeds, lo que no disimula las dificultades que arrastra el equipo en competición doméstica.

Las bajas también condicionan al visitante. Sin Pedro Neto ni Estevão, el ataque londinense pierde creatividad y profundidad en un campo donde históricamente le ha costado imponer su juego.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

El Liverpool presenta una lista de bajas considerable. Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Mohamed Salah, Sandro Bajcetic, Alexander Isak, Giorgio Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo y Hugo Ekitike son bajas confirmadas. Arne Slot no cuenta con suspendidos. El once proyectado sitúa a Woodman bajo palos, con una defensa formada por Jones, Van Dijk, Konaté y Robertson, y Gakpo, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister y Szoboszlai en el centro del campo, con Wirtz completando el ataque.

El Chelsea llega a Anfield sin Robert Sánchez, Alejandro Garnacho, Pedro Neto, Jamie Gittens ni Estevão. Sin suspendidos en el bando visitante, Enzo Maresca tiene previsto alinear a Jørgensen en portería, con Chalobah, Adarabioyo, Cucurella y Gusto en defensa, y un centro del campo compuesto por Caicedo, Lavia y Enzo Fernández. João Pedro, Palmer y Delap formarían el tridente ofensivo.

Forma

El Liverpool acumula un registro de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue una derrota en casa ante el Manchester United por 3-2 en la Premier League. Antes de ese tropiezo, los Reds habían vencido al Crystal Palace por 3-1 y al Everton por 1-2. En Europa, cayeron 0-2 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones, y abrieron el tramo con un triunfo por 2-0 frente al Fulham. En conjunto, el Liverpool ha marcado ocho goles y encajado siete en estos cinco encuentros.

El Chelsea llega con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue por 1-3 ante el Nottingham Forest en liga. El único triunfo del período fue un 1-0 ante el Leeds en copa. Los blues cayeron 3-0 ante el Brighton, 0-1 ante el Manchester United y 0-3 ante el Manchester City, lo que refleja una racha negativa en la que han encajado siete goles sin anotar en tres de sus últimas cuatro salidas de liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de octubre de 2025 en Stamford Bridge, con victoria del Chelsea por 2-1 en la Premier League. En los cinco últimos enfrentamientos, el Chelsea ha ganado tres veces y el Liverpool dos, con los Reds firmando sus victorias en Anfield: 2-1 en octubre de 2024 y 4-1 en enero de 2024. El Chelsea también venció 3-1 en mayo de 2025, mientras que el Liverpool se impuso 0-1 en la final de la Carabao Cup de febrero de 2024.

Clasificación

En la clasificación de la Premier League, el Liverpool ocupa la cuarta posición, mientras que el Chelsea se sitúa en el noveno puesto.