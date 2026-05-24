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Cómo ver Liverpool vs Brentford en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Liverpool vs Brentford se puede ver en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación encontrarás los canales de TV y opciones de live stream disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Anfield acoge este domingo el último partido de la temporada del Liverpool en casa, con el Brentford como visitante en un cierre de Premier League cargado de emoción y despedidas.

El equipo de Arne Slot llega al encuentro en un momento delicado. Tres derrotas en los últimos cinco partidos de liga han empañado el tramo final de una temporada que prometía más. La derrota por 4-2 ante el Aston Villa el pasado 15 de mayo fue el último golpe, y el técnico neerlandés deberá responder ante su propia afición.

Sobre el césped de Anfield también planea la sombra de Mohamed Salah. El delantero egipcio disputará previsiblemente su último partido en casa con la camiseta del Liverpool antes de abandonar el club este verano, aunque el propio Slot se ha negado a confirmar si el jugador tendrá minutos. La tensión entre ambos ha sido evidente en las últimas semanas, con declaraciones del jugador que han sacudido al vestuario como si fueran, en palabras de Michael Owen, auténticas granadas.

Andy Robertson, otro de los históricos que se despide de Anfield esta jornada, también cargará con el peso emocional de un año marcado por la trágica muerte de Diogo Jota el pasado verano. El lateral escocés ha reconocido abiertamente el impacto devastador que esa pérdida tuvo en el grupo.

El Brentford, por su parte, llega con una dinámica irregular. Los de Keith Andrews han sumado una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos, con un 3-0 encajado ante el Manchester City como resultado más reciente antes del empate 2-2 frente al Crystal Palace. Los visitantes no tienen nada que perder y pueden mostrarse peligrosos.

Con tantas subtramas emocionales sobre la mesa, el fútbol casi pasa a un segundo plano. Pero los noventa minutos se jugarán, y Anfield merece una despedida a la altura.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el horario de kickoff y las últimas novedades sobre las alineaciones.

Noticias del equipo y escuadras

Arne Slot afronta el partido con una lista de bajas considerable. Stefan Bajcetic, Jeremie Frimpong, Alisson Becker, Alexander Isak, Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo y Hugo Ekitike están todos descartados por lesión. El XI proyectado sitúa a Giorgi Mamardashvili bajo palos, con una defensa formada por Gomez, Van Dijk, Kerkez y Konate. Jones, Szoboszlai, Gravenberch y Mac Allister ocuparían el centro del campo, con Ngumoha y Gakpo en ataque. Robertson, que se despide del club, no aparece en la alineación probable.

El Brentford de Keith Andrews también llega con bajas. Rico Henry, Antoni Milambo y Fabio Carvalho no estarán disponibles. El once probable visitante apunta a Kelleher en portería, con una línea defensiva de Ajer, Collins, Lewis-Potter y Kayode. Damsgaard, Janelt, Jensen y Yarmoliuk formarían el centro del campo, con Ouattara y el delantero Igor Thiago en punta. Se añadirán novedades conforme se acerque el kickoff.

Forma

El Liverpool ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en la Premier League, anotando nueve goles y encajando once. El equipo de Slot lleva dos derrotas consecutivas: primero cayó 3-2 ante el Manchester United y después sufrió un 4-2 ante el Aston Villa el pasado 15 de mayo, resultado que resume las dificultades defensivas del tramo final de temporada. El único punto positivo fue el empate 1-1 ante el Chelsea, aunque las victorias ante Crystal Palace y Everton quedan ya lejos en el calendario.

El Brentford acumula un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con ocho goles marcados y cinco encajados. La goleada 3-0 del Manchester City fue la última derrota antes del empate 2-2 ante el Crystal Palace el 17 de mayo. El triunfo 3-0 sobre el West Ham es el resultado más sólido del período y demuestra que el equipo visitante puede ser efectivo cuando encuentra su mejor versión.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos ha sido favorable al Liverpool en términos generales, aunque el Brentford ha demostrado en más de una ocasión que puede sorprender. El encuentro más reciente entre los dos equipos, disputado en el Gtech Community Stadium en octubre de 2025, terminó con victoria local por 3-2, lo que supuso un resultado inesperado para los de Merseyside. En los cuatro partidos anteriores, el Liverpool se impuso en tres ocasiones, incluyendo una contundente victoria por 4-1 en la cancha del Brentford en febrero de 2024. En total, los Reds han marcado más goles y han ganado más veces en este período, pero la derrota en la visita más reciente al estadio brentfordiano recuerda que los londinenses no son un rival sencillo.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, el Liverpool ocupa la quinta posición mientras que el Brentford se sitúa en el noveno puesto, lo que convierte este partido en un duelo entre dos equipos que cierran la temporada en la mitad alta de la clasificación sin grandes presiones en juego.