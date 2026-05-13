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Cómo ver Lens vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de televisión y live stream para seguir el Lens vs PSG en directo. DAZN es la plataforma encargada de emitir este partido.

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El Stade Bollaert-Delelis de Lens acoge este encuentro de Ligue 1 entre el Racing Club de Lens y el Paris Saint-Germain, dos de los clubes más representativos del fútbol francés en los últimos años.

El PSG llega como líder indiscutible de la clasificación, con la mente ya puesta en la recta final de la temporada tras eliminar al Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones con un marcador global de 6-5. Luis Enrique dispone de un bloque sólido y con la moral alta.

Bradley Barcola, uno de los nombres más cotizados del mercado europeo con Arsenal, Barcelona y Liverpool siguiendo su evolución, está en la convocatoria y apunta a tener minutos en Bollaert. Su temporada ha sido sobresaliente.

El Lens, segundo en la tabla, llega con ambiciones propias. Los hombres de Bollaert han sumado tres victorias en sus últimos cinco encuentros y querrán aprovechar el factor campo ante un rival que, pese a tenerlo todo resuelto en el título, no acostumbra a relajarse.

Las bajas siguen condicionando las opciones del equipo local. Florian Thauvin, Jonathan Gradit, Allan Saint-Maximin y Rémy Gurtner están fuera por lesión, mientras que Saud Abdulhamid cumple sanción. El técnico tendrá que reajustar su once.

Con el título en manos del PSG y el Lens peleando por consolidar su posición europea, el partido tiene alicientes reales para ambos conjuntos. La rivalidad entre estos dos clubes siempre genera un ambiente especial en el norte de Francia.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Lens afronta este partido con varias ausencias importantes. Florian Thauvin, Jonathan Gradit, Allan Saint-Maximin y Rémy Gurtner están en la enfermería, mientras que Saud Abdulhamid no podrá participar por sanción. El once proyectado apunta a R. Risser; S. Baidoo, M. Sarr, P. Ganiou, A. Bulatovic; A. Sima, M. Udol, A. Haidara, R. Fofana; W. Said y O. Edouard.

El PSG viaja a Bollaert sin L. Chevalier ni Q. Ndjantou, ambos lesionados, aunque Luis Enrique cuenta con el grueso de su plantilla disponible. El once proyectado sitúa a R. Marin bajo palos, con W. Pacho, S. Mayulu, Lucas Hernández y L. Beraldo en defensa, F. Ruiz, D. Fernandez y K. Lee en el centro del campo, y el trío ofensivo formado por I. Mbaye, B. Barcola y D. Doue. Se añadirá cualquier novedad antes del inicio del partido.

Forma

El Lens llega con un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Nantes en Ligue 1, y antes de eso firmaron un empate a uno frente al Niza. La goleada 4-1 al Toulouse en copa y el triunfo por 3-2 ante el mismo rival en liga reflejan la capacidad ofensiva del equipo. En el conjunto de los cinco partidos, el Lens ha marcado doce goles y encajado siete.

El PSG presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimas cinco salidas. La más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Brest en Ligue 1, precedido por el empate 1-1 con el Bayern Múnich en la Liga de Campeones. Los parisinos también vencieron al Bayern por 5-4 en la ida y al Angers por 3-0 en liga. En total, han marcado doce goles y encajado ocho en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 14 de septiembre de 2025 en Ligue 1, con victoria del PSG por 2-0 en el Parc des Princes. Analizando los últimos cinco enfrentamientos, el PSG acumula cuatro victorias frente a una del Lens, con un balance de goles que refleja la superioridad histórica reciente de los parisinos en esta rivalidad. El único resultado igualado en ese periodo fue el empate a uno en Copa el 22 de diciembre de 2024.

Clasificación

En la clasificación de Ligue 1, el Paris Saint-Germain ocupa el primer puesto, mientras que el Lens se sitúa en segunda posición.