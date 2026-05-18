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Segunda Division - Segunda División Estadio Butarque

Cómo ver Leganés vs SD Huesca en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en vivo disponibles para seguir este partido de Segunda División.

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El Estadio Butarque de Leganés acoge un duelo de Segunda División entre el conjunto local y la SD Huesca, dos equipos que llegan a este encuentro con urgencias claras en la tabla.

El Leganés atraviesa un momento delicado. Los de Butarque han encadenado cuatro derrotas consecutivas en la liga, una racha que los ha situado en una posición comprometida en la clasificación y que exige una respuesta inmediata ante su afición.

El Huesca no llega en mejor estado. Los aragoneses también acumulan tres derrotas en sus últimas cuatro salidas y necesitan sumar para alejarse de los puestos de descenso, lo que convierte este enfrentamiento en un choque directo entre dos equipos con el agua al cuello.

Con ambos conjuntos mirando hacia abajo en la tabla, el partido tiene un peso específico evidente. Un tropiezo para cualquiera de los dos podría agravar sensiblemente su situación antes del tramo final de la temporada.

Sigue leyendo para conocer dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no hay información confirmada sobre bajas por lesión ni sanciones en el Leganés, y tampoco se ha publicado un once probable para este partido. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el caso del SD Huesca, la situación es similar: no se dispone de datos sobre lesionados, suspendidos ni sobre el once inicial previsto. Se añadirán novedades sobre el estado del equipo visitante antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Leganés llega al partido en un estado de forma preocupante. Los locales solo han ganado uno de sus últimos cinco partidos de liga, con cuatro derrotas consecutivas que incluyen una abultada derrota por 0-4 ante el FC Andorra. En ese tramo han marcado cinco goles y encajado nueve, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa. Su única victoria en ese período fue un 2-1 ante el Albacete a principios de abril.

El Huesca tampoco llega con confianza. Los visitantes suman tres derrotas en sus últimas cinco jornadas, con un balance de dos victorias, un empate y dos tropiezos. Su derrota más reciente fue un 1-2 ante el Real Sociedad B, y antes de eso cedieron por 4-2 frente al Racing Santander. En el lado positivo, se apuntaron un triunfo a domicilio por 1-0 ante el Real Zaragoza a finales de abril.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos está muy igualado. El último enfrentamiento, disputado en agosto de 2025 en Segunda División, terminó con empate a uno, y el precedente anterior, en abril de 2024, también acabó sin goles. Leganés ha ganado dos de los últimos cinco duelos directos, mientras que el Huesca se ha impuesto en uno, con dos empates en el balance global.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Leganés ocupa la decimoséptima posición y el Huesca la vigésima, lo que convierte este partido en un duelo directo entre dos equipos instalados en la zona baja de la clasificación.