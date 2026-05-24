Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio de Gran Canaria

Cómo ver Las Palmas vs Real Zaragoza en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las Palmas vs Real Zaragoza se podrá seguir en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación tienes los canales disponibles para ver el partido por televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Las Palmas recibe a Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria en un duelo de Segunda División que llega en un momento decisivo del calendario. Los dos equipos afrontan este encuentro desde posiciones radicalmente distintas en la tabla, lo que convierte el partido en un escenario con motivaciones muy diferentes para cada bando.

El equipo canario llega con la inercia de un tramo final de temporada sólido. Luis García ha logrado que su equipo encadene victorias importantes y se mantenga en la zona noble de la clasificación, respaldado por una afición que vuelve a creer en sus posibilidades.

Real Zaragoza, dirigido por David Navarro, atraviesa un momento muy delicado. Los maños llegan a Gran Canaria con una racha de derrotas que ha complicado seriamente su situación y necesitan un resultado positivo para mantener cualquier esperanza de escapar de los puestos de descenso.

El conjunto visitante ha encajado goles con preocupante facilidad en las últimas semanas y su capacidad para frenar esa dinámica negativa será la gran pregunta del partido. Zaragoza necesita encontrar respuestas fuera de casa cuando más aprieta la presión.

Las Palmas, por su parte, ha demostrado ser un equipo fiable en casa y con capacidad para ganar partidos de forma contundente. El contexto favorece claramente al equipo local, aunque en el fútbol de Segunda División ningún resultado está garantizado.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión, el horario y el estado de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

En lo que respecta al equipo local, Luis García no ha confirmado alineación probable y no hay información disponible sobre bajas por lesión o sanción en Las Palmas de cara a este partido. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, David Navarro tampoco ha facilitado datos sobre el once inicial ni sobre el estado de la plantilla de Real Zaragoza. Sin confirmación oficial de lesionados ni sancionados, la información se actualizará antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Las Palmas llega al partido con una forma notable: cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. El equipo de Luis García ganó su último partido ante Almería por 1-2 y antes de eso se impuso también a Real Valladolid y Cádiz fuera de casa. La única mancha en ese tramo fue la abultada derrota por 5-1 contra FC Andorra. En total, los canarios han marcado nueve goles y encajado diez en ese período de cinco partidos.

Real Zaragoza presenta una imagen muy distinta: cuatro derrotas y un empate en sus últimas cinco jornadas. Los aragoneses no han ganado desde hace semanas y su última salida acabó en derrota por 1-3 ante Gijón. El empate a dos ante AD Ceuta FC es el único punto cosechado en ese tramo. El equipo ha marcado cuatro goles y encajado siete, una diferencia que refleja las dificultades defensivas del conjunto de David Navarro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos apunta ligeramente a favor de Las Palmas. En el encuentro más reciente, disputado en enero de 2026 en Segunda División, Las Palmas se impuso 1-2 en el feudo zaragocista. En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos, Las Palmas acumula dos victorias, Zaragoza otras dos, y hay un empate. La serie muestra que los duelos entre estos dos clubes suelen ser disputados, con varios resultados ajustados que confirman el equilibrio histórico entre ambos.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, Las Palmas ocupa la quinta posición, firmemente instalado en la zona de play-off de ascenso. Real Zaragoza, en cambio, figura en el puesto 22, inmerso en la lucha por evitar el descenso. La distancia entre ambos en la tabla define perfectamente los intereses contrapuestos que cada equipo trae a este partido.