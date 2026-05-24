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Segunda Division - Segunda División Estadio El Molinon

Cómo ver Gijon vs Almería en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Gijón vs Almería se podrá seguir en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el partido en TV y en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Sporting de Gijón recibe al Almería en el Estadio El Molinón en un partido de Segunda División con implicaciones muy distintas para cada equipo. Los asturianos buscan terminar la temporada con una imagen sólida ante su afición, mientras que los andaluces llegan con objetivos mucho más ambiciosos en la tabla.

El conjunto dirigido por Borja Jiménez atraviesa un tramo final de campaña irregular. Tres derrotas en cuatro jornadas han frenado cualquier impulso positivo, aunque la victoria más reciente ante el Real Zaragoza ofrece cierto alivio antes de cerrar el curso en casa.

El Almería de Rubi, en cambio, llega con la mirada puesta en los puestos de ascenso. Los almerienses han ganado tres de sus últimos cinco partidos y mantienen una posición privilegiada en la clasificación que les obliga a competir con seriedad hasta el pitido final de la temporada.

El Molinón, uno de los estadios con más historia del fútbol español, será el escenario de un choque donde los locales querrán despedirse de su público con dignidad y los visitantes necesitan sumar para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y la hora exacta del saque inicial.

Noticias del equipo y escuadras

Borja Jiménez dirige al Sporting de Gijón sin que se hayan confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. No hay un once probable oficial disponible por el momento, por lo que la alineación definitiva se conocerá más cerca del inicio del encuentro.

En el bando visitante, Rubi tampoco cuenta con información pública sobre lesionados o suspendidos. Al igual que ocurre con los locales, los detalles del equipo se irán actualizando conforme se acerque la hora del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Sporting de Gijón llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco compromisos de liga. El resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Real Zaragoza por 1-3, que rompió una racha de tres derrotas consecutivas. En ese periodo negativo, los asturianos cayeron ante Málaga, AD Ceuta FC y Córdoba. En total, el equipo ha marcado diez goles y encajado nueve en esas cinco jornadas, lo que refleja cierta fragilidad defensiva.

El Almería presenta una imagen más sólida, con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota más reciente llegó frente a Las Palmas por 1-2, aunque antes los almerienses encadenaron victorias ante Mirandés (4-2) y Granada (2-4). El equipo ha anotado diez goles en ese tramo y ha encajado siete, mostrando capacidad ofensiva clara.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 20 de septiembre de 2025 en Segunda División, con victoria del Almería como local por 2-1. Antes de ese resultado, los dos conjuntos habían empatado en dos ocasiones consecutivas, tanto en Gijón como en Almería, en la temporada 2024-25. En los cinco últimos duelos registrados, el Almería acumula tres victorias por ninguna del Sporting, con dos empates de por medio, lo que refleja el dominio reciente de los andaluces en este cruce.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Almería ocupa la tercera posición, dentro de la zona de ascenso directo o playoff, mientras que el Sporting de Gijón se sitúa en el duodécimo puesto, en mitad de la clasificación y alejado tanto del peligro del descenso como de las posiciones de privilegio.