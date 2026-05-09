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Premier League - Premier League Craven Cottage

Cómo ver Fulham vs Bournemouth en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Las opciones de canal de TV y retransmisión en directo para el Fulham vs Bournemouth se detallan a continuación. El partido está disponible en España a través de DAZN y Movistar+, las dos plataformas con derechos de emisión del encuentro.

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El Fulham recibe al Bournemouth en Craven Cottage en un duelo de Premier League entre dos equipos londinenses y del sur de Inglaterra que llegan a la recta final de la temporada con objetivos bien distintos pero con una motivación compartida: sumar tres puntos.

El Fulham cierra la jornada en la undécima posición de la tabla, una clasificación que no refleja del todo el nivel mostrado en los últimos meses. Marco Silva ha construido un bloque difícil de batir: los Cottagers han ganado dos de sus últimos cinco partidos de liga y solo han encajado tres goles en ese tramo, con victorias ante Aston Villa y Burnley que demuestran su capacidad para competir contra cualquier rival.

La semana pasada, sin embargo, el equipo sufrió un duro correctivo. El Arsenal se impuso 3-0 en el Emirates con una actuación dominante que dejó a los londinenses sin respuestas. Raúl Jiménez y compañía tendrán la oportunidad de dar una respuesta rápida ante su afición.

El Bournemouth llega en un estado de forma notable. Los Cherries han encadenado dos victorias en sus últimos tres desplazamientos, incluyendo triunfos ante Arsenal y Newcastle, lo que les ha consolidado en la sexta plaza. Andoni Iraola ha convertido a este equipo en uno de los más peligrosos fuera de casa de toda la Premier League.

El cuadro visitante también viene de golear al Crystal Palace 3-0 en su último encuentro, resultado que refuerza la confianza de un grupo que mira hacia arriba en la clasificación. Eli Junior Kroupi ha sido uno de los grandes protagonistas del tramo final de temporada para los de la costa sur.

Con el Bournemouth seis puestos por encima del Fulham en la tabla, el partido tiene un peso específico real para ambos equipos. El local necesita los puntos para alejarse de la zona media-baja; el visitante los quiere para consolidar su posición entre los seis primeros.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el Fulham vs Bournemouth en directo, el canal de televisión y la hora del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El Fulham presenta varias bajas en su plantilla. Alex Iwobi, Ryan Sessegnon y Kevin se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles para este encuentro. El equipo no tiene jugadores sancionados. El XI proyectado por Marco Silva es el siguiente: Leno; Andersen, Castagne, Robinson, Bassey; Smith Rowe, Chukwueze, Wilson, Lukic; Reed; Raúl Jiménez.

El Bournemouth también afronta el partido con ausencias importantes. Justin Kluivert, Lewis Cook y Julio Soler están lesionados y no podrán actuar. El conjunto visitante tampoco tiene ningún jugador suspendido. El once probable de Andoni Iraola es el siguiente: Petrovic; Hill, Truffert, Senesi, A. Jiménez; Rayan, Scott, Kroupi, Adams, Tavernier; Evanilson. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del partido.

Forma

El Fulham ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Premier League. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Arsenal el 2 de mayo, precedida por una victoria 1-0 frente al Aston Villa. Los Cottagers también empataron sin goles ante el Brentford y cayeron 2-0 contra el Liverpool. La victoria más abultada del tramo fue el 3-1 al Burnley en marzo. En total, el Fulham ha marcado cuatro goles y ha encajado seis en estos cinco encuentros.

El Bournemouth llega en mejor dinámica: tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimas cinco jornadas. Su partido más reciente fue el contundente 3-0 al Crystal Palace el 3 de mayo. Antes de eso, los Cherries empataron 2-2 en campo del Leeds, ganaron 1-2 en Newcastle y se impusieron también 1-2 en el Emirates contra el Arsenal. El empate ante el Manchester United (2-2) en marzo completa el quinteto. El equipo de Iraola ha anotado diez goles y ha concedido cuatro en ese periodo, con una solidez defensiva que ha ido en aumento.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de octubre de 2025, cuando el Bournemouth recibió al Fulham en la Premier League y se impuso por 3-1. En los cinco últimos duelos directos, el Bournemouth acumula tres victorias por ninguna del Fulham, con un empate. El conjunto visitante ha marcado diez goles en esos cinco encuentros, frente a los cinco del Fulham, lo que refleja una clara ventaja reciente de los Cherries en esta rivalidad.

Clasificación

En la clasificación actual de la Premier League, el Fulham ocupa la undécima posición, mientras que el Bournemouth se sitúa en el sexto puesto.