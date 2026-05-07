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Cómo ver Friburgo vs Braga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de televisión y retransmisión en directo disponibles para seguir el partido.

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El Europa-Park Stadion de Friburgo acoge este jueves el partido de vuelta de la semifinal de la UEFA Europa League entre el SC Friburgo y el SC Braga, con un billete para la final de Estambul en juego.

Friburgo llega a este encuentro con la necesidad de remontar tras caer 2-1 en el partido de ida disputado en Portugal. El conjunto de Julian Schuster sabe que un gol en contra complica enormemente sus opciones de clasificación, lo que obliga al equipo alemán a salir a ganar desde el primer minuto.

La temporada del Friburgo ha sido exigente en todos los frentes. La eliminación en las semifinales de la DFB-Pokal ante el VfB Stuttgart, sumada a una derrota por 4-0 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga, ha puesto a prueba la solidez del grupo. Con todo, el equipo sigue en pie en Europa y tiene la oportunidad de escribir uno de los capítulos más importantes de su historia reciente.

El Braga, por su parte, viaja a Alemania con la ventaja del marcador y la confianza de haber ganado en casa. El conjunto portugués ha alternado resultados en la Primeira Liga, pero en la Europa League ha mostrado otra cara, y llegar a la final del 20 de mayo en el Estadio Besiktas de Estambul es un objetivo que el club no quiere dejar escapar.

Los de Rui Jorge no podrán contar con varios jugadores importantes por lesión, lo que podría condicionar su capacidad para mantener el ritmo en los noventa minutos. Aun así, defender una ventaja de un gol fuera de casa es una posición envidiable para cualquier equipo en unas semifinales europeas.

Se trata de un duelo en el que el Friburgo necesita atacar y el Braga tiene razones para especular. Esa tensión táctica promete un partido de ida y vuelta en el que cualquier detalle puede resultar decisivo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Friburgo no podrá contar con P. Osterhage, Y. Suzuki ni M. Rosenfelder por lesión, y no hay ningún jugador sancionado. El once proyectado por Julian Schuster apunta a la siguiente alineación: N. Atubolu; J. Makengo, P. Lienhart, M. Ginter, P. Treu; Nicolas Höfler, J. Beste; J. Manzambi, V. Grifo, M. Eggestein; I. Matanovic.

El Braga llega a Friburgo con una lista de bajas considerable. A. Barisic, S. Niakate, D. Rodrigues, R. Horta, G. Martinez, F. Grillitsch y B. Arrey-Mbi están todos en la enfermería. No hay ningún jugador suspendido. El once probable del conjunto portugués es el siguiente: L. Hornicek; V. Gomez, Carvalho, G. Lagerbielke, P. Oliveira; João Moutinho, D. Tiknaz, J. Gorby; P. Victor, R. Zalazar, M. Dorgeles.

Forma

El Friburgo llega a este partido con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Wolfsburgo en la Bundesliga el 3 de mayo. Antes de eso, cayeron 2-1 ante el propio Braga en el partido de ida de esta semifinal, y sufrieron una goleada de 4-0 ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga. La única victoria de ese tramo llegó ante el FC Heidenheim por 2-1.

El Braga acumula una victoria, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 ante el Estoril en la Primeira Liga el 3 de mayo. El triunfo más destacado de ese periodo fue precisamente el 2-1 ante el Friburgo en la ida de esta semifinal. Los portugueses también empataron 2-2 ante el Famalicão y perdieron 2-1 ante el Santa Clara en liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

SCF Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Braga 2 - 1 Friburgo 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente disponible entre ambos equipos en los últimos encuentros es el partido de ida de esta misma semifinal de la Europa League, disputado el 30 de abril de 2026 en el Estadio Municipal de Braga, donde el conjunto portugués se impuso por 2-1 como local. Ese resultado otorga al Braga la ventaja de cara al choque de vuelta en el Europa-Park Stadion.

Clasificación

En la clasificación general de la Europa League, el Braga ocupa la sexta posición y el Friburgo la séptima.