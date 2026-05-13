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Primera División - Primera División RCDE Stadium

Cómo ver Espanyol vs Athletic Club en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles para seguir el Espanyol vs Athletic Club en directo.

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El Espanyol recibe al Athletic Club en el RCDE Stadium en un partido de LaLiga que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Los periquitos buscan romper una racha negativa ante un rival vasco que también atraviesa una segunda vuelta irregular.

El equipo de Cornellà llega a este encuentro en uno de sus peores momentos de la temporada. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos de liga, incluyendo un 4-1 ante el Barcelona y un 2-0 ante el Real Madrid en casa, han dejado al Espanyol en la decimocuarta posición de la tabla. La única nota positiva en ese tramo fue un empate sin goles frente al Levante.

El Athletic Club, por su parte, ocupa la novena plaza y llega con una dinámica igualmente inestable. Tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga complican su aspiración a terminar en puestos europeos, aunque la victoria por 2-4 en Alavés el pasado 2 de mayo demostró que el equipo de Ernesto Valverde tiene capacidad ofensiva.

La baja de Nico Williams añade una sombra importante al once visitante. El extremo internacional se retiró lesionado en el partido ante el Valencia el 10 de mayo con problemas musculares, lo que genera incertidumbre no solo para este encuentro sino también para sus compromisos con la selección española de cara al Mundial.

Para el Espanyol, la cita es una oportunidad de sumar tres puntos que consoliden su posición en la tabla y alivien la presión acumulada tras un mes de abril muy complicado. El RCDE Stadium puede ser el escenario donde el equipo local recupere sensaciones.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el Espanyol vs Athletic Club en directo, incluyendo canal de TV, opciones de transmisión en vivo y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Espanyol llega a este partido con dos bajas por lesión: C. Ngonge y J. Puado están descartados, y no hay ningún jugador sancionado. El once proyectado por el cuerpo técnico es el siguiente: M. Dmitrovic; O. El Hilali, F. Calero, C. Romero, L. Cabrera; E. Exposito, R. Sanchez, T. Dolan, U. Gonzalez de Zarate; R. Terrats; R. Fernandez.

El Athletic Club afronta el desplazamiento a Cornellà con la baja confirmada de N. Williams por lesión muscular, sin ningún jugador en la lista de sancionados. El once inicial previsto es: U. Simon; A. Gorosabel, A. Laporte, Y. Berchiche, Y. Alvarez; A. Rego, O. Sancet, M. Jauregizar; R. Navarro, A. Berenguer; G. Guruzeta. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

El Espanyol llega con un registro de 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante el Sevilla el 9 de mayo. En ese tramo también cayeron 0-2 ante el Real Madrid y 4-1 frente al Barcelona, mientras que el único punto lo sumaron con un empate sin goles ante el Levante. El equipo ha marcado un solo gol y ha encajado nueve en esos cinco partidos.

El Athletic Club presenta un balance de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimas cinco jornadas ligueras. Su partido más reciente fue una derrota por 0-1 ante el Valencia el 10 de mayo. La victoria más destacada del tramo fue el 2-4 en el campo del Alavés el 2 de mayo. Los vascos han anotado siete goles y han recibido ocho en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de diciembre de 2025 en LaLiga, con el Athletic Club como local y el Espanyol llevándose los tres puntos con un 1-2. Antes de ese resultado, los dos equipos empataron 1-1 en el RCDE Stadium el 16 de febrero de 2025. En los últimos cinco duelos entre ambos conjuntos, el Espanyol cuenta con dos victorias frente a las dos del Athletic Club, con un empate. El Athletic también se impuso 4-1 en San Mamés en octubre de 2024.

Clasificación

En la clasificación actual de LaLiga, el Espanyol ocupa la decimocuarta posición, mientras que el Athletic Club se sitúa noveno.