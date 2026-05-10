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Crystal Palace vs Everton: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Crystal Palace vs Everton
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Everton
Premier League

Cómo ver el partido de Premier League entre Crystal Palace y Everton, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Crystal Palace vs Everton en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Noticias del equipo y escuadras

Crystal Palace contra Everton alineaciones probables

3-4-3
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formación
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
1D. Henderson5M. Lacroix23J. Canvot26C. Richards8J. Lerma2D. Munoz55J. Devenny19W. Hughes10Y. Pino22J. Larsen11B. Johnson1J. Pickford16V. Mykolenko6J. Tarkowski15J. O'Brien5M. Keane10I. Ndiaye34M. Roehl22K. Dewsbury-Hall37J. Garner42T. Iroegbunam9Beto
Everton crest
Everton
EVE
3-4-3
Crystal Palace

Once inicial

Everton

Manager

  • O. Glasner
  • D. Moyes

Lesiones y suspensiones

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

CRY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

EVE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos de más de 2.5 goles
5/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

CRY

Últimos partidos

EVE

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

4

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificación

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