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Premier League - Premier League Selhurst Park

Cómo ver Crystal Palace vs Arsenal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Crystal Palace vs Arsenal se podrá ver en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación encontrarás los canales y opciones de streaming disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Arsenal llega a Selhurst Park como campeón de la Premier League, con la mirada puesta en cerrar la temporada con otra victoria ante un Crystal Palace que lucha por despedirse de su afición con dignidad. El encuentro se disputará en el sur de Londres en lo que es el último tramo de un curso histórico para los Gunners.

El equipo de Mikel Arteta ha completado una temporada de nivel europeo. Tras eliminar al Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, el Arsenal se prepara para disputar la final de la máxima competición continental, un logro que no conseguían desde 2006. La Premier League ya está en el bolsillo, y el título llegó con una regularidad que pocos rivales pudieron cuestionar.

Para el Crystal Palace, la realidad es bien distinta. Oliver Glasner dirige a un equipo que ocupa la parte baja de la clasificación y que no ha encontrado consistencia en las últimas semanas. Los resultados recientes reflejan un bloque con dificultades para mantener la portería a cero y que ha cedido puntos ante rivales directos.

El partido llega en un momento en que el Arsenal gestiona su plantilla con cuidado ante la final europea. Arteta tiene bajas sensibles en defensa y deberá dosificar esfuerzos, aunque el nivel del equipo titular sigue siendo muy superior al de su rival de este domingo.

En las filas locales, Glasner tampoco podrá contar con todos sus efectivos. Las ausencias en el centro del campo y en ataque condicionan las opciones del Palace para plantar cara a los campeones en casa.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo: canal de televisión, cómo ver el live stream, hora de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Oliver Glasner no podrá contar con Cheick Oumar Doucouré, Chris Richards ni Edward Nketiah, todos en la enfermería. El técnico austríaco apunta a un once con Dean Henderson bajo palos, una línea defensiva formada por Chadi Riad, Maxence Lacroix y Jaydee Canvot, y un bloque en el que Yeremy Pino, Brennan Johnson y Joergen Strand Larsen tendrán responsabilidades ofensivas.

En el bando visitante, Mikel Arteta llega con las bajas de Jurrien Timber y Ben White en defensa, lo que obliga a reconfigurar la línea trasera. El XI proyectado sitúa a David Raya en portería, con Cristhian Mosquera y Piero Hincapié como centrales, y un centro del campo en el que Martin Zubimendi tendrá un papel protagonista junto a figuras como Eberechi Eze y Gabriel Martinelli. Viktor Gyökeres lidera el ataque. Se irá actualizando cualquier novedad de última hora antes del inicio del partido.

Forma

El Crystal Palace llega a este encuentro con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los de Glasner cayeron 3-0 ante el Manchester City y cedieron otro 3-0 frente al Bournemouth, encajando seis goles en esas dos derrotas. Sus dos empates, ambos con el marcador 2-2 ante Brentford y Everton, muestran un equipo que genera pero que no logra mantener la ventaja. La única victoria en este tramo llegó ante el Shakhtar Donetsk en la Conference League por 2-1.

El Arsenal, en cambio, llega en un estado de forma sobresaliente. Los Gunners han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, con la única nota negativa de un empate 1-1 ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. En ese tramo han vencido al Burnley por 1-0, al West Ham por 0-1, al Fulham por 3-0 y al propio Atlético en el partido de vuelta por 1-0. El equipo de Arteta ha encajado un solo gol en esos cinco encuentros, una solidez defensiva que contrasta con los problemas del Palace.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Arsenal. En el último antecedente directo, los Gunners ganaron 1-0 al Palace en octubre de 2025 en la Premier League, resultado que se suma a una goleada 5-1 en Selhurst Park en diciembre de 2024. En los cinco últimos cruces, el Arsenal no ha perdido ninguno, con tres victorias, un empate en Premier League y otro en la Carabao Cup. El Palace sabe lo que cuesta doblegar a este Arsenal.

Clasificación

El Arsenal llega al partido como líder de la Premier League, mientras que el Crystal Palace ocupa el puesto 15 de la tabla. La distancia entre ambos equipos en la clasificación resume el abismo de rendimiento que separa a los dos conjuntos en este tramo final de la temporada.