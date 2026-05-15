Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División Estadio Skyfi Castalia

Cómo ver Castellón vs Cádiz en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el Castellón vs Cádiz en directo por televisión o en streaming. El partido se puede seguir a través de Movistar+ y DAZN, las dos plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División.

Si te encuentras fuera de España y quieres acceder a tus servicios habituales de streaming, es posible que encuentres restricciones geográficas. Una VPN te permite conectarte a un servidor en España y acceder al contenido como si estuvieras en el país. Es una solución útil para aficionados que viajan al extranjero y no quieren perderse el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Castellón recibe al Cádiz en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana en un partido de Segunda División que tiene implicaciones muy distintas para cada uno de los dos equipos.

El conjunto local llega a este encuentro desde una posición cómoda en la tabla, instalado en la zona de play-off y con la ambición de seguir presionando a los equipos que tiene por encima. Sus resultados recientes muestran un equipo irregular pero con capacidad para puntuar en cualquier escenario.

El Cádiz, en cambio, atraviesa uno de los momentos más delicados de su temporada. Los gaditanos se encuentran en zona de descenso y acumulan una racha de resultados negativos que ha complicado seriamente su permanencia en la categoría.

Para el cuadro amarillo, este desplazamiento a Castellón es mucho más que tres puntos en juego. Cada jornada que pasa sin sumar se convierte en un paso más hacia la Segunda División B, y el margen para reaccionar se estrecha.

El Castellón, consciente de la fragilidad del rival, buscará aprovechar su condición de local para consolidar su posición y mantener vivas sus opciones en la parte alta de la clasificación.

Si quieres saber cómo y dónde ver este partido en directo, a continuación encontrarás toda la información sobre canales de televisión, streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento no se dispone de información confirmada sobre bajas por lesión, sanción ni sobre el once probable del Castellón para este partido. Esta sección se actualizará con los datos disponibles conforme se acerque el momento del encuentro.

Tampoco hay datos confirmados sobre el estado de la plantilla del Cádiz, ni sobre posibles ausencias ni sobre el equipo inicial previsto por el cuerpo técnico visitante. Se añadirá más información antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Castellón llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de liga. El conjunto castellonense ganó sus dos partidos anteriores al empate, con una victoria ante el Burgos por 3-1 y un triunfo en campo del Málaga por 2-3, lo que demuestra su capacidad para puntuar fuera de casa. Sin embargo, la derrota ante el Córdoba por 1-2 y el empate más reciente ante el AD Ceuta FC con resultado de 1-1 muestran que el equipo no ha logrado mantener la consistencia en los últimos compromisos. En total, el Castellón ha marcado nueve goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

El Cádiz atraviesa un momento muy complicado: cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Los gaditanos no han ganado en ninguno de sus encuentros más recientes y han encajado goles en todos ellos. La derrota más reciente llegó ante el Deportivo La Coruña por 0-1, y antes de eso cayeron ante el Gijón por un contundente 3-0. Solo lograron puntuar con un empate a dos frente a la Cultural Leonesa. Con apenas dos goles marcados y seis encajados en este tramo, la imagen del equipo visitante es la de un conjunto que sufre tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre estos dos equipos favorecen claramente al Cádiz. En el encuentro más reciente, disputado en diciembre de 2025 en territorio gaditano, el Cádiz se impuso por 2-0. Antes de eso, en la primera vuelta de la temporada anterior, el conjunto andaluz también ganó en Castellón por 1-3. El único triunfo del Castellón en los últimos cruces data de 2009, cuando ganó en casa por 4-1, aunque esa distancia temporal le resta peso narrativo frente a los resultados más recientes. En los cinco partidos registrados, el Cádiz acumula tres victorias, un empate y una derrota.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Castellón ocupa la sexta posición, dentro de la zona de play-off de ascenso, mientras que el Cádiz se encuentra en el puesto 18, en plena zona de descenso. El contraste de situaciones convierte este partido en un duelo con motivaciones muy distintas sobre el césped.