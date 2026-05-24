Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Segunda División JP Financial Estadio

Cómo ver Cádiz vs Leganés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Cádiz vs Leganés se podrá seguir en directo a través de Movistar+ y DAZN. A continuación tienes los detalles para ver el partido en TV o en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El JP Financial Estadio de Cádiz acoge este partido de Segunda División entre dos equipos que llegan al tramo final de la temporada con más dudas que certezas. Cádiz y Leganés se miden en un duelo que tiene un peso real en la tabla, con ambos conjuntos situados en la zona baja de la clasificación.

El Cádiz de Imanol Idiakez no atraviesa su mejor momento. Los gaditanos no han ganado en sus últimos cinco partidos de liga, una racha que incluye tres derrotas consecutivas antes de puntuar ante el Castellón. La presión sobre el equipo local es evidente.

Leganés llega en una situación aún más delicada. El conjunto dirigido por Igor Oca ha sumado apenas un punto en sus últimas cinco jornadas, con cuatro derrotas en ese trecho que incluyen un duro 0-4 encajado ante el FC Andorra. El equipo madrileño necesita un giro urgente.

Con ambos equipos separados por apenas un punto en la tabla y los dos inmersos en una dinámica negativa, el partido adquiere una dimensión especial. Ninguno puede permitirse seguir cediendo terreno.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido, el horario de inicio y las últimas noticias de los dos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Imanol Idiakez dirige al Cádiz sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido. El club no ha publicado un once probable oficial, por lo que la alineación se actualizará cuando haya información disponible más cerca del pitido inicial.

En el bando visitante, Igor Oca tampoco cuenta con datos confirmados sobre lesionados o suspendidos. Leganés igualmente no ha adelantado su once previsto. Se añadirá información sobre ambos equipos en cuanto se conozcan novedades.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

El Cádiz llega al partido con un balance de ninguna victoria, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Los gaditanos marcaron siete goles y encajaron seis en ese período, aunque la tendencia reciente es preocupante: cayeron ante Deportivo La Coruña, Las Palmas y Gijón antes de empatar con el Castellón en el partido más reciente. La derrota por 3-0 en Gijón fue especialmente dura.

Leganés presenta un registro aún más adverso, con un empate y cuatro derrotas en sus últimas cinco jornadas. El equipo de Igor Oca no ha ganado en ninguno de esos partidos, con la goleada encajada ante el FC Andorra como punto más bajo. Su último resultado fue un empate sin goles ante el SD Huesca, lo que representa el único punto cosechado en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre Cádiz y Leganés en Segunda División son escasos pero ilustrativos. El encuentro más reciente, disputado en agosto de 2025, terminó en empate a uno con el Leganés como local. En los dos precedentes anteriores, que se remontan a la temporada 2003-04, el Cádiz se llevó los puntos en el feudo pepinero y el Leganés respondió ganando en el estadio gaditano. El historial, aunque reducido, no arroja un dominador claro entre ambos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Cádiz ocupa la decimoctava posición y Leganés la decimoséptima, lo que convierte este enfrentamiento en un duelo directo entre dos equipos que miran de reojo la zona de descenso.