Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League - Premier League Gtech Community Stadium

Cómo ver Brentford vs Crystal Palace en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Podemos ganar una comisión si te registras a través de uno de nuestros enlaces. A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y streaming en vivo disponibles para seguir el Brentford vs Crystal Palace en directo. Si te encuentras viajando fuera de tu país de residencia, una Red Privada Virtual (VPN) te permite conectarte a tu servicio de streaming habitual desde cualquier lugar del mundo y evitar las restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Brentford recibe a Crystal Palace en el Gtech Community Stadium en la última recta de la temporada de la Premier League. Los dos equipos londinenses se citan en una jornada en la que cada punto tiene su peso específico en la tabla.

Los Bees llegan al partido con una dinámica irregular. Su victoria más reciente fue un contundente 3-0 sobre West Ham, pero una derrota posterior ante Manchester City por el mismo marcador ha vuelto a frenar su impulso. Con la temporada llegando a su fin, el conjunto de Brentford necesita cerrar bien el curso.

Crystal Palace, por su parte, arrastra el cansancio acumulado de compaginar la Premier League con la Conference League europea. La eliminatoria ante Shakhtar Donetsk les ha dado alegrías, pero el rendimiento doméstico ha sido desigual, con una derrota 3-0 ante Manchester City como última referencia en el campeonato.

El club atraviesa además un momento de incertidumbre fuera del campo. El futuro del banquillo y el de varios jugadores destacados apuntan a un verano de cambios en Selhurst Park, lo que añade un trasfondo extradeportivo a estos últimos compromisos de liga.

Para Brentford, cerrar la temporada con una victoria en casa sería un buen argumento de cara a la próxima campaña. Para los Eagles, sumar en este tramo final podría aliviar algo la presión que genera su posición en la clasificación.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión, el streaming en vivo y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Brentford presenta varias bajas en sus filas para este encuentro. R. Henry, A. Milambo y F. Carvalho se encuentran en la enfermería y no estarán disponibles. No hay ningún jugador sancionado. El once proyectado sitúa a C. Kelleher bajo palos, con una alineación que incluye a M. Kayode, N. Collins, K. Ajer, K. Lewis-Potter, A. Hickey, Y. Yarmoliuk, M. Damsgaard, M. Jensen, I. Thiago y K. Schade.

Crystal Palace viaja a Londres oeste con una lista de bajas considerable. B. Sosa, E. Guessand, C. Kporha, C. Doucoure y E. Nketiah están todos descartados por lesión, sin que haya ningún jugador cumpliendo sanción. El once previsto de los Eagles apunta a D. Henderson en portería, con J. Canvot, M. Lacroix, C. Richards, J. Lerma, D. Munoz, B. Johnson, Y. Pino, W. Hughes, T. Mitchell y J. Mateta completando el equipo. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del partido.

Forma

Brentford llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su mejor resultado reciente fue el 3-0 ante West Ham, aunque la misma goleada en contra frente al Manchester City en la jornada más reciente refleja la inconsistencia del equipo. Los de Brentford empataron a cero con Fulham y cedieron un 2-2 ante el Everton en ese tramo, con lo que el equipo ha alternado destellos con actuaciones más grises.

Crystal Palace presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco salidas entre Premier League y Conference League. Su triunfo más reciente en liga fue el empate 2-2 en Everton, mientras que la derrota 3-0 ante el Manchester City fue su última actuación en el campeonato doméstico. En la Conference League, los Eagles encadenaron dos victorias ante Shakhtar Donetsk, aunque el 3-0 encajado en Bournemouth sigue siendo una referencia preocupante de su fragilidad defensiva en la liga.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre estos dos equipos londinenses se decanta ligeramente a favor de Crystal Palace. El último enfrentamiento entre ambos, disputado en noviembre de 2025, terminó con victoria del Palace por 2-0 en su feudo de Selhurst Park. Mirando los cinco precedentes más recientes en la Premier League, Palace acumula dos victorias, Brentford otras dos y hay un empate, con el 1-1 del encuentro de agosto de 2023 como muestra de que este tipo de duelos suelen ser disputados. Brentford ganó el cara a cara más reciente en el Gtech Community Stadium por 2-1, en agosto de 2024, lo que añade algo de equilibrio a la serie.

Clasificación

En la tabla de la Premier League, Brentford ocupa la octava posición, lo que les sitúa en la zona media-alta de la clasificación con aspiraciones de cerrar la temporada con una imagen positiva. Crystal Palace, en el decimoquinto puesto, necesita sumar para alejarse de la zona de peligro en estas últimas jornadas del campeonato.