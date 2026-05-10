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Cómo ver Barcelona vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Clásico entre Barcelona y Real Madrid se puede seguir en España a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de retransmisión de Primera División. Más abajo encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en vivo disponibles.

Si te encuentras fuera de España durante el partido, puedes usar una red privada virtual (VPN) para acceder a los servicios de streaming que habitualmente utilizas desde casa, sorteando las restricciones geográficas.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Spotify Camp Nou acoge el Clásico de Primera División entre Barcelona y Real Madrid, el partido más seguido del fútbol español y uno que llega en un momento de máxima tensión deportiva para ambos clubes.

El Barcelona de Hansi Flick atraviesa un estado de forma extraordinario. Los blaugranas han ganado sus cinco últimos partidos, incluyendo una victoria ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, y llegan al Clásico como líderes de Primera División con la confianza intacta.

El técnico alemán ha preferido mantenerse al margen del ruido externo que rodea al vestuario madridista, aunque sí reconoció en rueda de prensa la amenaza que representa Kylian Mbappé, pese a los problemas que el delantero francés ha protagonizado fuera del terreno de juego.

El Real Madrid, dirigido por Álvaro Arbeloa, llega al partido en una situación más complicada. Las informaciones sobre tensiones internas en el vestuario, incluido un altercado físico entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde durante un entrenamiento, han generado un clima de incertidumbre en Valdebebas. Arbeloa defendió públicamente a ambos jugadores y aseguró que el grupo permanece unido, aunque la filtración del incidente provocó su reacción más encendida.

Mbappé, por su parte, ha estado en el centro de la polémica. El delantero fue criticado por su comportamiento durante una baja por lesión muscular, y una petición viral para que abandone el club superó los setenta millones de firmas. Arbeloa salió a defenderlo, pero la presión sobre el francés no ha remitido.

El Madrid llega como segundo clasificado, a un punto del Barcelona, lo que convierte este Clásico en un duelo directo por el liderato de la tabla con la recta final de la temporada en el horizonte.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de kick-off.

Noticias del equipo y escuadras

El Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal ni con Jordi Torrents, ambos en la enfermería. Sin suspendidos en el equipo, Flick tiene previsto alinear un once con J. García bajo palos, una defensa formada por João Cancelo, P. Cubarsí, G. Martín y E. García, y una línea de mediocampo con Gavi, F. López y D. Olmo. En ataque, Pedri, Marcus Rashford y Robert Lewandowski formarían el tridente titular.

El Real Madrid llega con una lista de bajas considerable: Eder Militão, Arda Güler, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Federico Valverde y Rodrygo están todos descartados por lesión. Sin suspendidos, Arbeloa apunta a un once con Thibaut Courtois en portería, una defensa con Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Francisco García y Antonio Rüdiger, y un centro del campo con T. Pitarch, Jude Bellingham y Eduardo Camavinga. Mbappé, Brahim Díaz y Vinicius Júnior completarían el ataque. Se actualizará la información si hay novedades antes del partido.

Forma

El Barcelona llega al Clásico en un estado de forma impecable, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. Los blaugranas han ganado cuatro encuentros de Liga y uno de Champions, acumulando doce goles a favor y solo dos en contra en ese tramo. Su partido más reciente fue una victoria a domicilio ante Osasuna por 1-2, y también cabe destacar la goleada 4-1 al Espanyol como muestra del potencial ofensivo del equipo.

El Real Madrid presenta un balance más irregular: tres victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los blancos ganaron el domingo ante el Espanyol por 0-2, pero cayeron eliminados de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich con un 4-3 en el marcador. Empataron ante el Real Betis y el Girona, y suman nueve goles a favor y ocho en contra en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue la final de la Supercopa, disputada el 11 de enero de 2026, con victoria del Barcelona por 3-2. Antes de ese duelo, el Real Madrid se impuso en el Clásico de Liga de la temporada pasada por 2-1 en el Santiago Bernabéu, en octubre de 2025. En los cinco últimos enfrentamientos, el Barcelona acumula tres victorias por una del Real Madrid, con un empate, y ha marcado trece goles por diez de los madridistas.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Barcelona ocupa el primer puesto, mientras que el Real Madrid es segundo, lo que convierte este Clásico en un duelo directo por el liderato.