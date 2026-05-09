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Primera División - Primera División Riyadh Air Metropolitano

Cómo ver Atlético Madrid vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El partido entre Atlético Madrid y Celta Vigo podrá seguirse en directo a través de los canales de TV y opciones de live stream que se indican a continuación.

Tanto DAZN como Movistar+ cuentan con los derechos de emisión del encuentro en España. DAZN ofrece la posibilidad de ver el partido en streaming desde cualquier dispositivo, mientras que Movistar+ lo emitirá a través de su plataforma de televisión de pago. Puedes acceder a ambos servicios desde los botones que aparecen en esta página.

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Atlético Madrid recibe al Celta Vigo en el Riyadh Air Metropolitano en un partido de Primera División que llega en un momento de enorme tensión emocional para el conjunto rojiblanco.

Diego Simeone y su equipo acaban de despedirse de la Liga de Campeones tras caer eliminados por el Arsenal en semifinales, y el golpe todavía pesa en el vestuario colchonero. La derrota en el Emirates Stadium dejó a los madrileños sin la final europea y con un rastro de polémica que aún colea en la capital.

El Atlético llega a este duelo liguero desde el cuarto puesto de la tabla, con la presión de mantener su posición entre los mejores y demostrar que sabe separar el dolor europeo de sus obligaciones domésticas.

El Celta, por su parte, ocupa la sexta plaza y necesita sumar para no perder terreno en la parte alta de la clasificación. Los gallegos vienen de una racha irregular, aunque cerraron su último compromiso liguero con una victoria ante el Elche.

Simeone tendrá que gestionar el estado anímico de una plantilla que ha vivido días convulsos, mientras que el técnico del Celta buscará aprovechar cualquier fisura en la solidez defensiva de un rival que aún digiere el golpe europeo.

El Metropolitano será el escenario de un duelo liguero con mucho en juego para ambos. Si quieres saber cómo y dónde ver el partido en directo, aquí tienes toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

El Atlético Madrid llega al partido con la baja confirmada de N. González por lesión, sin ningún jugador sancionado. El once proyectado por Simeone apunta a una alineación con Musso bajo palos, una línea defensiva formada por Lenglet, Le Normand, Molina y Pubill, y un centro del campo con Díaz, Vargas, Mendoza y Almada. Koke y Soerloth completarían el equipo.

El Celta tendrá varias ausencias en sus filas: Vecino, Starfelt y Román son bajas por lesión, mientras que J. Rueda cumple sanción. El once probable de los gallegos sitúa a Radu en portería, con Lago, J. Rodríguez, A. Núñez y Carreira en defensa, Álvarez, F. López y Moriba en el centro del campo, y Aspas, Mingueza y Jutglà en ataque. Se añadirán más detalles conforme se acerque el inicio del partido.

Forma

El Atlético Madrid presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los rojiblancos perdieron su más reciente encuentro ante el Arsenal por 1-0 en la Liga de Campeones, y antes habían empatado 1-1 con el mismo rival en la ida. En Liga, sumaron victorias ante Valencia (0-2) y Athletic Club (3-2), aunque cedieron ante el Elche por 3-2. El equipo ha marcado ocho goles y ha encajado siete en ese tramo.

El Celta llega con un balance de una victoria y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo ante el Elche por 3-1 en Primera División, pero antes encadenó cuatro derrotas consecutivas: ante Villarreal (2-1), Barcelona (1-0), Friburgo en Europa League (1-3) y Real Oviedo (0-3). Los gallegos han anotado seis goles y han recibido diez en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 5 de octubre de 2025 en Vigo, con empate a uno en Primera División. Antes, en febrero de 2025, el duelo en el Metropolitano también acabó igualado a un gol. En los cinco últimos precedentes en liga, el Atlético acumula dos victorias, dos empates y ninguna derrota, con el Celta sin ganar en ese período. Los colchoneros han marcado seis goles y han encajado tres en esos cinco partidos.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Atlético Madrid ocupa la cuarta posición, mientras que el Celta Vigo se sitúa en el sexto puesto.