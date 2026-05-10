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Primera División - Primera División San Mames

Cómo ver Athletic Club vs Valencia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Athletic Club vs Valencia se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Primera División en España. A continuación encontrarás los canales de TV y las opciones de live stream disponibles para seguir el partido.

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El Athletic Club recibe al Valencia en San Mamés en un duelo de Primera División con implicaciones para ambos equipos en la recta final de la temporada. Los bilbaínos, octavos en la tabla, buscan consolidar su posición en la mitad alta de la clasificación ante un rival que necesita puntos para alejarse de los puestos de peligro.

El equipo de Ernesto Valverde llega a este partido con sensaciones encontradas. La victoria por 2-4 en Vitoria ante el Alavés la semana pasada fue un soplo de aire fresco tras una racha de tres derrotas en cuatro encuentros. San Mamés, fiel a su reputación de fortaleza, puede ser el escenario que necesitan para remontar el vuelo.

Nico Williams es, una vez más, el nombre propio en el Athletic. El extremo internacional sigue siendo el jugador más desequilibrante del equipo vasco y su presencia en el once titular es prácticamente un hecho. Su hermano Iñaki completa una delantera que ha dado muestras de calidad a lo largo de la temporada.

El Valencia, por su parte, atraviesa un momento delicado. Los de Mestalla perdieron 0-2 ante el Atlético de Madrid la pasada jornada, aunque hay que contextualizar ese resultado: Diego Simeone alineó un once completamente alternativo pensando en la semifinal de Champions League ante el Arsenal. La derrota duele, pero el Valencia fue víctima de las circunstancias europeas de su rival.

Los visitantes llegan a Bilbao con una baja importante en portería y varios defensas fuera de combate, lo que condiciona las opciones de Carlos Corberán para plantear el partido. Con 12 puntos de desventaja respecto al octavo clasificado, el objetivo del Valencia pasa por sumar y alejar cualquier inquietud en la tabla.

Un Athletic que defiende su feudo ante un Valencia con la necesidad de reaccionar. A continuación, toda la información para ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Athletic Club presenta una sola baja confirmada: B. Prados está en la enfermería y no estará disponible para este partido. No hay ningún jugador sancionado en el equipo local. El once proyectado sitúa a U. Simón bajo palos, con una defensa formada por A. Gorosabel, A. Laporte, Y. Álvarez y Y. Berchiche. En el centro del campo apuntan A. Rego y M. Jauregizar, mientras que N. Williams, I. Williams y U. Gómez acompañarían a G. Guruzeta en las posiciones más avanzadas.

El Valencia viaja a Bilbao con varias ausencias en defensa. T. Correia, D. Foulquier, J. Agirrezabala y M. Diakhaby están todos en la lista de lesionados, y tampoco hay sancionados en el equipo visitante. El once proyectado apunta a S. Dimitrievski en portería, con R. Saravia, C. Tárrega y José Gayà en defensa. Pepelu y G. Rodríguez formarían el doble pivote, con F. Ugrinic, L. Rioja y J. Guerra por detrás de U. Sadiq y L. Ramazani.

Forma

El Athletic Club presenta un registro de 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue la victoria por 2-4 en el campo del Alavés el 2 de mayo, que cortó una racha negativa. Antes de ese triunfo, los bilbaínos cayeron 3-2 ante el Atlético de Madrid y ganaron 1-0 al Osasuna, aunque también perdieron 1-2 frente al Villarreal y 2-0 en Getafe. En esos cinco encuentros, el Athletic marcó seis goles y encajó ocho.

El Valencia acumula 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos cinco partidos. La jornada pasada cayó 0-2 ante el Atlético de Madrid, resultado que siguió a una victoria por 2-1 ante el Girona y un empate 1-1 con el Mallorca. Los ches también perdieron 1-0 ante el Elche y 2-3 frente al Celta de Vigo en ese tramo. En total, Valencia anotó cinco goles y recibió siete en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 4 de febrero de 2026, en Copa del Rey, con victoria del Athletic Club por 1-2 en Mestalla. Antes de ese duelo copero, el Valencia se impuso al Athletic por 2-0 en un partido de Primera División disputado el 20 de septiembre de 2025. Revisando los últimos cinco encuentros entre ambos, el Athletic Club acumula tres victorias frente a las dos del Valencia, con los bilbaínos mostrando una ligera ventaja histórica reciente en esta rivalidad.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Athletic Club ocupa la octava posición, mientras que el Valencia se sitúa en el duodécimo puesto.