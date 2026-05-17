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Primera División - Primera División San Mames

Cómo ver Athletic Club vs Celta Vigo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás los canales de televisión y las opciones de streaming en directo disponibles para seguir el Athletic Club vs Celta Vigo.

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El Athletic Club recibe al Celta de Vigo en San Mamés en un partido de Primera División que llega en un momento delicado para ambos equipos, con la temporada llegando a su recta final.

Los leones atraviesan una racha preocupante. Dos derrotas consecutivas, ante el Valencia y ante el Espanyol, han ensombrecido un tramo final de temporada que prometía más. Con Nico Williams fuera por lesión muscular, la dirección ofensiva del equipo recae sobre otros nombres.

La baja del extremo internacional es un golpe doble: afecta al rendimiento del Athletic y genera incertidumbre de cara al Mundial. El equipo necesita reaccionar en casa para no perder de vista las posiciones europeas.

El Celta llega a Bilbao con una dinámica más esperanzadora, aunque irregular. La victoria a domicilio ante el Atlético de Madrid el 9 de mayo fue un resultado de calidad que inyectó confianza, pero la derrota ante el Levante tres días después recordó las inconsistencias de este equipo.

Iker Aspas sigue siendo el eje del juego celeste. El delantero veterano es capaz de decidir cualquier partido con un solo gesto, y en San Mamés tendrá la oportunidad de demostrar que el Celta tiene argumentos para terminar la temporada en posiciones europeas.

Los de Vigo ocupan el sexto puesto, por delante del Athletic, que es noveno. Un resultado positivo para cualquiera de los dos tendría implicaciones directas en la clasificación final.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el Athletic Club vs Celta Vigo en directo, incluyendo canales de televisión, opciones de streaming y horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Athletic Club llega con varias bajas importantes. O. Sancet, D. Vivian, B. Prados, N. Williams e Y. Berchiche están todos en la enfermería. No hay sancionados. El once proyectado es: U. Simon; A. Laporte, J. Areso, A. Boiro, Y. Alvarez; Iñigo Ruiz de Galarreta, U. Gomez, R. Navarro; A. Berenguer, A. Rego; I. Williams.

El Celta de Vigo viaja a Bilbao sin C. Starfelt ni M. Roman, ambos por lesión, y sin sancionados en sus filas. El once previsto es: I. Radu; Y. Lago, J. Rodriguez, M. Alonso, S. Carreira; F. Lopez, H. Alvarez, H. Sotelo; I. Aspas, J. Rueda; F. Jutgla. Se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del partido.

Forma

El Athletic Club presenta un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de Primera División. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante el Espanyol el 13 de mayo. Antes de eso, cayeron 1-0 en Valencia, aunque en esa misma racha lograron una contundente victoria por 4-2 a domicilio ante el Alavés. En total, los bilbaínos han marcado siete goles y han encajado ocho en esos cinco encuentros.

El Celta acumula dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos ligueros. El resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Levante el 12 de mayo, aunque antes habían conseguido una notable victoria por 1-0 en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. También ganaron 3-1 al Elche en casa. Los celestes han anotado siete goles y han recibido siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 14 de diciembre de 2025, cuando el Celta venció al Athletic por 2-0 en Balaídos en Primera División. En los cinco últimos duelos directos, el Athletic acumula dos victorias frente a dos del Celta, con un partido también favorable a los vigeses. El encuentro disputado en San Mamés el 22 de septiembre de 2024 terminó con victoria local por 3-1, mientras que el más espectacular de la serie fue el 4-3 también en Bilbao en noviembre de 2023.

Clasificación

En la tabla actual de Primera División, el Athletic Club ocupa la novena posición, mientras que el Celta de Vigo se sitúa en el sexto puesto.