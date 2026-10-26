La liga Joy de Élite Sub-21 fue testigo del brillo de un grupo de jóvenes talentos durante el mes de octubre, después de ofrecer actuaciones destacadas con las camisetas de sus clubes y contribuir a lograr resultados importantes gracias a sus goles decisivos y su presencia ofensiva, haciendo que los nombres de Mousa Adam, Abdulmajid Sharif, Daniel Al-Habib, Loai Al-Obaidi y Jefferson Ramos destaquen entre los rostros más dignos de seguimiento.

Mousa Adam: nuevo doblete con el Al-Ahli

Mousa Adam continuó con su brillo con el Al-Ahli, después de marcar un doblete en la victoria sobre el Damac por 3-1 en la octava jornada, reforzando así su cuenta goleadora y confirmando su importancia en la línea delantera del equipo.

El jugador ya había marcado otro doblete en la victoria sobre el Al-Wehda por 2-1 durante la sexta jornada, mientras que su cuenta alcanzaba los seis goles antes del enfrentamiento ante el Damac, según las cifras disponibles antes del partido, llegando a ocho goles tras el nuevo doblete.

Abdulmajid Sharif: sello ofensivo con el Al-Taawoun

Abdulmajid Sharif ofreció una actuación destacada con el Al-Taawoun durante octubre, y dejó su sello en la gran victoria sobre el Al-Ettifaq por 5-1 en la octava jornada, después de marcar un gol tempranero en el minuto 3, que otorgó a su equipo una ventaja importante al inicio del encuentro.

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El partido fue testigo de un brillo colectivo del Al-Taawoun, que impuso su dominio ofensivo y logró una amplia victoria con la que reforzó su cuenta en la tabla de clasificación.

Daniel Al-Habib: hat-trick excepcional con el Al-Fayha

Daniel Al-Habib se llevó los focos después de marcar tres goles ("hat-trick") en la victoria del Al-Fayha sobre el Al-Akhdoud por 3-0 como visitante en la octava jornada, encargándose de todos los goles de su equipo en el partido.

Esta actuación otorgó al jugador una presencia destacada entre los astros del mes, después de combinar la eficacia frente a la portería con la contundencia en un enfrentamiento que terminó con una clara victoria del Al-Fayha.

Loai Al-Obaidi: brillo destacado con la camiseta del Al-Hilal

Loai Al-Obaidi destacó con el Al-Hilal durante el mes, después de marcar un doblete en la victoria sobre el Al-Fayha por 3-0 en la séptima jornada, logrando sus dos goles en los minutos 31 y 42, antes de que Turki Al-Ghamil añadiera el tercer gol en el minuto 69.

El jugador ya había marcado cuatro goles en los enfrentamientos ante el Neom y el Al-Jabalain, y además llamó la atención durante su participación con la selección saudí Sub-20, después de hacer temblar las redes ante Rusia y Uzbekistán en la concentración de la selección.

Jefferson Ramos: fuerza ofensiva en las filas del Al-Fateh

Jefferson Ramos se impuso entre los nombres ofensivos más destacados del Al-Fateh, después de marcar cuatro goles durante las dos primeras jornadas de la temporada, entre ellos un hat-trick en la victoria sobre el Al-Ansar por 6-0, además de un gol en el enfrentamiento ante el Al-Ahli.

Su cuenta alcanzó los seis goles antes del inicio de la octava jornada, confirmando su capacidad para marcar la diferencia frente a la portería y situándose entre los nombres dignos de seguimiento en la competición de la liga Joy de Élite Sub-21.

Estos nombres reflejan la diversidad de talentos que han destacado en la liga Joy durante octubre, entre delanteros que continúan marcando y jugadores que deciden los partidos con toques influyentes, en un momento en el que el torneo brinda una oportunidad importante a los jóvenes jugadores para demostrar sus capacidades y avanzar hacia niveles superiores en su trayectoria futbolística.