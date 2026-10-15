El excapitán de la selección de Marruecos Mehdi Benatia, exjugador de Juventus y Bayern Múnich, criticó la actuación del italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City, en el partido de su equipo contra el Paris Saint-Germain disputado ayer miércoles en la Liga de Campeones.

El Saint-Germain terminó la primera parte del encuentro, celebrado en el Etihad Stadium, con una ventaja de tres goles a cero, antes de que el Manchester City anotara dos goles en la segunda mitad, cabe señalar que el partido acabó con victoria del equipo francés (4-2).

Y mientras el Manchester City intentaba remontar y recortar distancias después de que el marcador se pusiera 3-1, Magnes Akliouche sentenció con el cuarto gol, aprovechando un error en el manejo del balón del portero Gianluigi Donnarumma.

Mehdi Benatia, exdirector deportivo del Olympique de Marsella, no aceptó ese error y lo criticó con dureza en el programa "Canal Football Club", de la cadena "Canal+".

Y añadió, según recogió la red "Foot Mercato": "En partidos así, normalmente hablamos del primer cuarto de hora. Aquí, recibieron dos goles en un cuarto de hora, así que está claro que él asume la responsabilidad del primer gol, y podía haberlo hecho mejor".

Y continuó con sus declaraciones: "Y luego, cuando el Manchester City mejoró y empezó a remontar, provocó un segundo gol. Así que todo el partido fue catastrófico".

Cabe recordar que Donnarumma fichó por el Manchester City el verano antepasado procedente del Paris Saint-Germain.



