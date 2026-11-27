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Ante el Lille, Lennart Karl era el último atacante consolidado del Bayern que seguía completamente en forma. Justo cuando más se necesitaba al joven de 18 años, firmó probablemente su peor partido con el conjunto muniqués.

¡Qué rápido cambia todo en el Bayern! Ahora, como es sabido, los debates sobre Jamal Musiala acaparan los titulares. Debates sobre su disfunción neurológica, su rendimiento y una posible renuncia a parte de su salario. Debates sobre por qué, para empezar, todo esto se discute públicamente. Quien desató el asunto hace casi tres semanas fue Uli Hoeneß, figura de referencia del club, con su sonada intervención en Bayerischer Rundfunk.

Y ahora, una pregunta: ¿cuál era antes el gran tema en torno al Bayern? Una pista: también surgió a raíz de unas declaraciones públicas de Hoeneß, exactamente dos semanas antes de que comenzara el asunto Musiala. También tenía como protagonista a un joven formado en el club muniqués. ¿Ya sabéis de quién se trata?

Exacto, de Lennart Karl. A finales de octubre, en una entrevista con Welt am Sonntag, Hoeneß pidió más «humildad» por parte de Karl y más «presión» sobre él, y anunció que mantendría una «conversación seria» con el jugador . Al parecer, a Hoeneß (74) le incomoda un poco la personalidad de Karl (18). Es un futbolista de enorme talento, pero también una persona extrovertida de una generación completamente ajena a Hoeneß. ¿Su club favorito? El Real Madrid. Ropa rosa, celebraciones de gol provocadoras, regates a base de bicicletas, presencia constante en las redes sociales y frecuentes apariciones glamurosas junto a su novia, la influencer Zoe Käppele.

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Lennart Karl respondió a las críticas de Uli Hoeneß con dos goles

Tras el reproche de Hoeneß, todo el mundo tuvo que pronunciarse. A diferencia de lo que ocurre ahora con Musiala, Karl también recibió algunas críticas de la dirección deportiva. Max Eberl, responsable del área deportiva, afirmó que el extremo derecho atravesaba un «bache» deportivo y que había cometido «algún que otro desliz». Por su parte, el representante de Karl, Michael Ballack, defendió a su pupilo y criticó que Hoeneß lo hubiera «señalado públicamente como blanco de las críticas». Las intervenciones de Ballack en DAZN desataron, a su vez, otro debate sobre si era aceptable que ejerciera al mismo tiempo de representante de Karl y comentarista televisivo .

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Después de sus problemas físicos en primavera, de perderse el Mundial y de un mal inicio de temporada, Karl ya mostraba una ligera mejoría antes de las declaraciones de Hoeneß. Justo después vivió su mejor momento de la temporada. En la impresionante victoria por 2-0 ante el Atlético de Madrid, Karl adelantó al Bayern y después hizo un gesto de celebración, como si dijera «bla, bla, bla», que dio mucho que hablar . ¿Iba dirigido a Hoeneß? Pocos días después, Karl también marcó en la Bundesliga ante el Mainz 05.

Curiosamente, Hoeneß dio el asunto por zanjado precisamente en aquella intervención en BR en la que, en cambio, puso el foco en Musiala. «He contribuido al 50 %» de los últimos goles de Karl, dijo Hoeneß entonces, satisfecho. Es decir, a uno de dos.

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Lennart Karl decepcionó por completo ante el Colonia y el Lille

Pero la mejoría de Karl fue pasajera. Primero llegó un parón de selecciones que debió de resultar muy decepcionante para él. El seleccionador Jürgen Klopp solo concedió a Karl ocho minutos en total en las victorias contra Serbia y Países Bajos , mientras que el debutante Brajan Gruda brilló en la banda derecha.

De vuelta en el Bayern, Karl decepcionó el viernes en el empate 1-1 ante el Colonia. Al mismo tiempo, sus dos compañeros en ataque, Harry Kane y Michael Olise, se lesionaron. Como Serge Gnabry e Ismael Saibari también están de baja y Jamal Musiala y Luis Diaz acaban de regresar de sus respectivas lesiones, Karl pasó a ser el último atacante consolidado que seguía completamente en forma.

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Por eso, ante el Lille, las esperanzas del Bayern recaían sobre todo en él. Pero, en lugar de liderar el ataque de circunstancias junto a Konrad Laimer, Aleksandar Pavlovic y Nathaniel Brown, Karl firmó probablemente su peor actuación hasta la fecha con el primer equipo del Bayern en la derrota por 2-1 . No tuvo ninguna incidencia en ataque y, además, defendió con demasiada poca intensidad a Nathan Ngoy, autor de la asistencia en el gol del empate provisional del Lille.

Así pues, Karl vuelve a estar en un «bache». Dada la delicada situación de la plantilla, su bajón de forma le duele especialmente al Bayern ahora mismo, aunque probablemente no tendrá consecuencias reales. A falta de alternativas, Karl dispondrá automáticamente de muchas oportunidades de jugar en las próximas semanas. Es probable que también sea titular el sábado ante el Hamburgo.