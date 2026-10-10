Leeroy Echteld, tajante tras el Feyenoord - AZ: «No quiero hablar de eso»

El Feyenoord ganó el sábado por la noche por 2-0 al AZ en la Eredivisie de la VriendenLoterij. Después se siguió hablando mucho de la acción del penalti a favor del equipo de Alkmaar, en la que Mexx Meerdink habría sido golpeado o no por el portero del Feyenoord, Tjark Ernst. Sin embargo, el entrenador del AZ, Leeroy Echteld, no quiere hablar de ello.

Tras un excelente inicio de temporada, el AZ sufrió el sábado su primera derrota ante el Feyenoord. Con goles de Nacho Ferri y Javi López, los de Róterdam se impusieron por 2-0.

«Veo en las estadísticas que ellos han creado ocasiones más claras que nosotros, mientras que nosotros hemos tenido más posesión», declaró Echteld tras el encuentro en ESPN.

«Tuvimos algunas oportunidades, sobre todo al final, pero entonces el balón no cae de cara o esa coordinación no es del todo buena. O estamos un poco demasiado intranquilos en esa fase final, lo que hace que no generemos grandes ocasiones. Creo que eso es una cuestión de madurez».

Tras un mal inicio de partido, el AZ fue jugando cada vez mejor, observó Echteld. «Después de quince o veinte minutos nos recompusimos y entonces también volvimos a meternos en el partido. Pero entonces también recibes un gol, y eso es una pena en ese momento».

Poco antes del descanso, parecía que el AZ iba a tener un penalti, porque Ernst supuestamente había derribado a Meerdink. Sin embargo, el árbitro Danny Makkelie fue llamado por el VAR al monitor y revocó su decisión tras revisar las imágenes: no hubo penalti.

«Se lo acabo de decir también a la gente de la NOS y NH: en realidad no quiero hablar de eso», dijo Meerdink. «Ese penalti no se concedió. Prefiero fijarme en por qué hoy no pudimos desarrollar nuestro juego. Sobre todo al principio. Eso me parece mucho más importante en este momento».

«Que no nos hayan dado ese penalti… Siempre se toman decisiones que pueden no salir a tu favor. Naturalmente también tenemos un VAR, y hay gente que vuelve a mirarlo. Pero creo que toman esa decisión con la conciencia tranquila».