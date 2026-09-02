Lautaro: Sí, el Barcelona negoció conmigo, pero preferí quedarme en el Inter

El argentino Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, reveló la verdad sobre las informaciones que lo vincularon con un traspaso al Barcelona durante los últimos días del mercado de fichajes, confirmando que el interés del club catalán por sus servicios fue real, aunque prefirió quedarse en el conjunto neroazzurro.

Las especulaciones sobre el futuro de Lautaro aumentaron en el último tramo del mercado de fichajes, después de que el Atlético de Madrid mantuviera su postura de rechazar la salida de su estrella Julián Álvarez al Barcelona, pese al interés del club catalán y a la insistencia del jugador en encontrar una salida que permitiera cerrar la operación.

Con la complicación de la posibilidad de fichar a Álvarez, surgió el nombre de Lautaro Martínez como una de las alternativas potenciales para reforzar el ataque del Barcelona, en un momento en el que el Inter de Milán negó haber recibido una oferta oficial del club catalán, además de cerrar la puerta a entrar en negociaciones por la venta de su delantero.

Sin embargo, Lautaro rompió su silencio durante su presencia en la gala "Gran Galà del Calcio" en Italia, y reconoció por primera vez la veracidad de las informaciones que hablaron del interés del Barcelona en incorporarlo.

Dijo en declaraciones a la cadena "Sky Italia" recogidas por el diario catalán "Sport": "Recibir este tipo de ofertas siempre es motivo de orgullo, porque trabajo constantemente para mantenerme en el más alto nivel del fútbol. Las informaciones eran ciertas".

Pese a reconocer la existencia de un interés por parte del Barcelona, el capitán del Inter de Milán subrayó su deseo de continuar con su equipo, afirmando que el club era y sigue siendo su primera opción.

Y añadió: "Siempre he dicho que quiero quedarme en el Inter, junto a mis compañeros y nuestra afición. Mientras me quieran, seguiré en este club".

El contrato de Lautaro Martínez, de 29 años, con el conjunto neroazzurro se extiende hasta el año 2029.

Cabe señalar que el Barcelona acabó fichando al brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, para que sea su delantero en la presente temporada.

Lautaro también se refirió a la naturaleza cambiante del fútbol, sin descartar por completo que se produzcan cambios en el futuro, antes de reafirmar su vínculo con el Inter.

Explicó: "Todos sabemos que en el mundo del fútbol, cuando ya no eres útil, te piden que te vayas. Jugar en el Inter es un motivo de orgullo para mí, y soy feliz aquí. Quiero quedarme y seguir progresando cada día, y competir por los grandes títulos con el Inter".

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