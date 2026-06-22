Las seis prioridades de fichajes del PSV para el verano de 2026

El PSV domina la Eredivisie: tres títulos seguidos confirman su filosofía en el sur de Holanda. Pero el éxito se paga: varios jugadores clave podrían marcharse este verano. Por ello, el entrenador Peter Bosz y el director técnico Earnest Stewart tendrán mucho trabajo en el Philips Stadion para armar una plantilla de primer nivel para las competiciones nacionales y la Liga de Campeones.

La temporada pasada invirtió más de 60 millones en fichajes, incluidos 20 millones por los delanteros Ruben van Bommel y Alassane Pléa, quienes, lastrados por lesiones, apenas aportaron minutos. El fichaje invernal Myron Boadu no convenció como ‘9’ y podría salir, mientras que el rumano Dennis Man aún no se ha consolidado como extremo derecho.

El portero Matej Kovar, fichado en invierno al Bayer Leverkusen por entre cinco y siete millones, recibió críticas la temporada pasada, pero el club hizo oídos sordos y le mantiene como titular por encima de Nick Olij. Yarek Gasiorowski y Paul Wanner, fichados por 25 millones en total, se han hecho un hueco en el once sin hacer mucho ruido. Kiliann Sildillia ganó protagonismo como lateral derecho hacia el final del curso y apunta a futuro.

Las cuantiosas inversiones del verano de 2025 le devolvieron al PSV el título de liga, el 27.º de su historia. Pese a las ambiciones, la aventura en la Liga de Campeones terminó en fase de grupos, y el doblete se esfumó tras la dolorosa derrota 3-2 ante el NEC en semifinales de la Copa KNVB Eurojackpot.

Se acerca el mercado de verano y Voetbalzone analiza las decisiones de Bosz y Stewart. La prioridad es reemplazar a los jugadores clave que, por cláusulas, pueden marcharse.

Buscar un sustituto para Joey Veerman

Joey Veerman puede marcharse por entre 20 y 25 millones de euros. Tras cuatro temporadas exitosas en Eindhoven y su consolidación como estrella de la selección holandesa, parece que ha llegado el momento de emprender una aventura en el extranjero. La temporada pasada ya hubo un acuerdo con el Fenerbache que no se concretó. También se mencionó al Brentford y, más recientemente, al Inter. Como no irá al Mundial con Holanda, su salida parece inminente.

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En la Eredivisie se barajan varios nombres. Sven Mijnans, que llevó al AZ a ganar la Eurojackpot KNVB Beker, cuenta con el nivel necesario para dar el salto, según Valentijn Driessen y otros analistas. Kodi Sano, pieza clave del NEC, tercero en la tabla, ya interesó al PSV. El obstáculo son los 25 millones que pide el club de Nimega, que no quiere vender al centrocampista japonés antes de la previa de la Champions.

René van der Gijp, en elprograma «KieftJansenEgmondGijp», recomendó al PSV fichar a Youness Taha, del FC Groningen: «Es un gran jugador con una excelente pierna izquierda. Si buscan un sustituto de Joey Veerman, su disparo es igual de bueno». El PSV estuvo cerca de fichar a Gustavo Hamer (Sheffield United), quien aún tiene un año de contrato en la Championship y podría volver a ser opción para Stewart y compañía. Stije Resink (FC Groningen) sigue sin ser fichado por el Ajax ni por ningún otro grande y, ante una oferta atractiva, podría recalar en el PSV.

Reforzar los laterales

Sergiño Dest ya jugó en Barcelona y Milan, y ha dicho que está listo para un nuevo reto en un grande de Europa. Un buen Mundial con Estados Unidos podría acelerar su salida, que tiene una cláusula de 23 a 25 millones pese a contrato hasta 2028. Bayern Múnich, Juventus, Inter y varios clubes de la Premier League siguen de cerca al lateral, capaz de actuar por ambas bandas.

El PSV sabe que, en condiciones normales, no podrá retener a Dest para la próxima temporada y, en ese contexto, ha puesto sus miras en Arnau Martínez. Este defensa polivalente, que puede jugar tanto de lateral derecho como de central, puede ficharse por una cantidad limitada de tan solo ocho millones de euros procedente del Girona, que ha descendido de categoría. Rápido, fuerte y formado en la cantera del Barça, destaca por su pase y su juego táctico, cualidades que encajan con lo que busca Bosz.

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Stewart también sigue la Liga belga. Zakaria El Ouahdi brilló en el KRC Genk y ganó la «Zapatilla de Ébano» a mejor jugador africano de la Jupiler Pro League. La recompensa definitiva llegó con su inclusión en la convocatoria definitiva de Marruecos para el Mundial, aunque allí se le considera una alternativa al indiscutible Achraf Hakimi. El Ouahdi es un lateral derecho muy rápido y con gran habilidad técnica, que, debido a su resistencia, debería describirse más bien como extremo. El internacional marroquí suele marcar goles y da asistencias con gran frecuencia.

Para la banda izquierda, Anass Salah-Eddine ya no entra en los planes del campeón. El PSV podría haber fichado definitivamente al lateral, cedido la temporada pasada, por ocho millones de euros procedente del AS Roma, pero no logró llegar a un acuerdo con el club romano. Mauro Júnior puede asumir sin problemas el papel de Salah-Eddine y, además, puede desplazarse al centro del campo. Según el Eindhovens Dagblad, puede ficharse por unos doce millones de euros, cifra que el Fenerbache ya conoce. Varios medios señalan que el club turco está a punto de cerrar su incorporación.

Stewart descartó definitivamente a Mats Rots, quien tras un gran curso en el FC Twente fichó por el TSG Hoffenheim en un traspaso récord de dieciséis millones. Una opción podría ser Angeliño, quien ya jugó en el PSV y ahora está relegado en la Roma. El ex del Manchester City, RB Leipzig y Galatasaray es fuerte físicamente, tiene gran velocidad y aporta en ataque por la banda izquierda.

Reforzar el centro de la defensa

El PSV marcó más de 100 goles en la Eredivisie la temporada pasada, pero encajó 45 en 34 partidos, lo que expuso su fragilidad defensiva. En la fase de grupos de la Liga de Campeones, ante Bayern, Liverpool y Newcastle, Kovar encajó trece goles en ocho partidos, lo que aceleró la eliminación del equipo de Bosz. Por ello, se considera prioritario reforzar la defensa, ya que Ryan Flamingo podría marcharse a otra liga top.

Ruud Nijstad sonó como opción, pero el central de Almelo renovó con el FC Twente. Mika Mármol, formado en el Barcelona, fue objetivo de conversaciones internas a principios de año, pero ahora el Feyenoord parte con ventaja en la negociación con Las Palmas, donde el central de 24 años acaba contrato.

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Una opción más factible parece Emmanuel Mbemba, central de 18 años cuyo contrato con el París Saint-Germain caduca y que, según L'Equipe, ya tiene una oferta de Eindhoven. El PSG quiere retenerlo, pero aún no ha logrado la renovación. Sin embargo, la competencia es fuerte: Arsenal, VfB Stuttgart y Sturm Graz también lo siguen. El PSV planea que el zurdo, con gran sentido táctico, adquiera experiencia en otro equipo antes de incorporarse al club.

Fichar a un nuevo delantero

El PSV sufrió la temporada pasada en la posición de delantero: Ricardo Pepi, propenso a las lesiones, se perdió varios encuentros clave en la lucha por el título. Aun así, Fulham llegó a ofrecer 40 millones de euros por él, operación que finalmente se cayó, aunque podría reactivarse tras un buen Mundial con Estados Unidos.

Pléa, fichado el año pasado, solo ha jugado 112 minutos, sufrió una lesión grave y, con 33 años, no parece una opción de futuro. Boadu, su competidor, podría salir rumbo al FC Twente. Guus Til ocupó la posición de delantero la temporada pasada con éxito, pero rinde mejor como centrocampista ofensivo que aparece con frecuencia en el área de penalti.

Es dudoso que Manfred Ugalde siga siendo una opción. El exdelantero del FC Twente dejó el Spartak de Moscú este año, pero su precio, de 35 millones de euros, parece elevado para el PSV. Una opción más barata es Mika Biereth, que no triunfó en el Arsenal y fue cedido al RKC Waalwijk en la 2022/23. El polaco del AS Mónaco es fuerte, tiene olfato de gol y encaja en el estilo dominante y creativo del PSV. Thijs Dallinga, seguido por el ojeador Aad de Mos, podría llegar del Bolonia, aunque se desconoce si el delantero holandés quiere regresar ya a la Eredivisie.

Además, buscan reemplazar a Jerdy Schouten, lesionado de larga duración.

El mediocampista sufrió en abril una rotura de ligamentos cruzados ante el FC Utrecht y se perderá el Mundial y probablemente lo que resta del año con el PSV. El director general, Marcel Brands, ya anticipó que buscarán un sustituto en el mercado. Sano, también mencionado como posible sucesor de Veerman, ya se planteó como opción. Sin embargo, el NEC pide un precio elevado y se desconoce si el PSV llegará a ese límite. Además, la competencia es feroz: el VfB Stuttgart y el TSG Hoffenheim podrían presentar en cualquier momento una oferta atractiva para arrebatarle el fichaje.

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Recambio de Ismael Saibari

En el club crecen las voces que piden dar la oportunidad a Noah Fernández, tras el probable traspaso de Ismael Saibari al Bayern de Múnich por unos 50 millones de euros. El joven belga (18 años) ya convenció a Bosz la temporada pasada y el cuerpo técnico confía en él. Para no frenar su progresión, prefieren no fichar a otro jugador. Bosz también podría dar un papel más ofensivo a Paul Wanner.