Las Leonas Naranjas vencieron a Francia en la eliminatoria mundialista

Las Leonas Naranjas se repusieron este martes y vencieron 2-1 a Francia, recuperando el liderato del Grupo B.

La debutante de 19 años, Renee van Asten, marcó el 1-0 a los once minutos y guió a su equipo hacia la victoria.

Holanda creó más ocasiones, como un remate de Victoria Pelova, y no sufrió hasta la media hora, cuando Francia respondió con su primer intento.

A partir de ahí, la selección holandesa, ya replegada, sufrió más, aunque el gol en contra llegó de forma inesperada. El 1-1 fue desafortunado.

Un centro raso de Sandy Baltimore, desviado por una defensa naranja, se coló entre las piernas de la portera Daphne van Domselaar: 1-1.

Parecía que Francia iba a seguir apretando, pero las locales respondieron de inmediato.

Tras un buen pase entre dos defensas de la debutante Van Asten, que estaba jugando muy bien, Wieke Kaptein se internó en el espacio. Esta última realizó un excelente pase en profundidad a la rapidísima Esmee Brugts.

La delantera del FC Barcelona avanzó y definió con precisión: 2-1. Holanda conservó la ventaja y lidera el grupo con siete puntos, uno más que Francia.